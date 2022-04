Pour se pérenniser, une entreprise doit mettre en place diverses actions marketing qui lui permettront de gagner en notoriété et d’accroître ses ventes. Il s’agit d’un défi quotidien, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Ces dernières ont moins de budget à accorder au lancement de grandes campagnes marketing.

Pour rester compétitives et assurer leur avenir, nombreuses sont les organisations qui optent pour le growth marketing. Concrètement, cela consiste à déployer de multiples techniques pour démultiplier la croissance d’une société.

Pour les mettre en place, elles font appel à des growth marketeurs. emlyon business school propose justement une formation qui permet de se former à ce métier d’avenir.

Growth marketeur, un métier au cœur du marketing digital de demain

Le growth marketeur est un emploi récent, né d’un besoin urgent : accélérer le développement des sociétés, notamment des plus récentes et propulser leurs ventes. Cela doit se faire à moindre coût. Pour y parvenir, il doit manier tous les rouages du digital dont l’UI/UX, le copywriting, de l’analyse de data ou encore les leviers traditionnels du web marketing. Autant de choses qui sont indispensables pour accélérer la croissance d’une entreprise et attirer de nouveaux clients. Il doit être capable de tester chaque élément rapidement pour que la société se développe au plus vite.

Même en temps de crise, les growth marketeurs sont des profils très recherchés. Cela s’explique par la digitalisation accélérée des organisations et le dynamisme de l’écosystème start-up. Leurs compétences techniques, analytiques et créatives font d’eux des pierres angulaires au sein des entreprises d’aujourd’hui et de demain. Ils peuvent évoluer à des postes de responsabilité technique ou d’équipe, comme Responsable Acquisition ou Product Owner. Des postes à vision stratégique qui requièrent une certaine polyvalence.

La formation online de l’emlyon business school permet justement d’acquérir tout une palette de connaissances de ce type, en seulement 12 heures. Elle s’adresse aux managers d’unité, aux directeurs marketing, aux traffic managers, aux account executives ou encore aux managers marketing et sales. Elle concerne particulièrement ceux qui souhaiteraient comprendre toutes les ficelles du growth marketing. Plusieurs professionnels ont déjà suivi cette formation, qui leur a permis d’élargir leur vision du growth marketing :

« Une formation pragmatique qui m’a permis d’avoir une nouvelle vision du funnel marketing. Pour chacune des étapes, nous avons pu découvrir des techniques innovantes de hacking avec des exemples concrets et applicables. À la suite de la formation, le champ des possibles est démultiplié et l’envie de mettre en application est plus que palpable », témoigne Dorian Lambert, Growth Marketing Manager.

Manier le growth marketing

En rejoignant cette formation 100 % en ligne, les participants vont maîtriser les méthodes et techniques des growth marketeurs qui leur permettront de « valider rapidement des hypothèses de marché, d’augmenter le nombre de visiteurs et d’utilisateurs des produits/services et d’optimiser toutes les stratégies de marketing digital ».

Voici le programme qui vous sera proposé :

Trouver son product/market fit ;

Être capable de tester rapidement sa proposition de valeur ;

Découvrir le canal d’acquisition le plus adéquat à son business ;

Étudier son environnement ;

Construire un funnel marketing efficace ;

Construire votre tunnel de conversion marketing ;

Identifier les méthodes et outils ;

Mettre en œuvre des initiatives growth marketing ;

Savoir créer un backlog d’initiatives growth ;

Savoir mettre en place des « Growth sprint ».

Une formation de 12 heures en français orchestrée par Sébastien Elion, responsable pédagogique. Ce professionnel du marketing à la performance exerce depuis plus de 15 ans. Il met ses compétences en growth marketing, digital et product management au service de startups et de grands groupes. Il était responsable d’une growth team de 10 personnes au sein du groupe Lagardère durant cinq ans, puis directeur marketing pour des pure players Paris Attitude, Magic Stay, City-Drop et désormais consultant pour TF1 digital et Idean by Capgemini sur des sujets de growth hacking et de monétisation de services numériques.

Les objectifs de la formation proposée par l’emlyon business school sont clairs : maîtriser les concepts de croissance d’une start-up et les schémas de base du growth marketing. Cette formation ne nécessite aucun prérequis. Si vous voulez monter en compétences et devenir un growth marketeur aguerri, voilà l’opportunité de prendre en main votre carrière.