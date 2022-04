Nombreuses sont les entreprises qui proposent un service client par téléphone. Si ce canal présente divers avantages, il a aussi quelques inconvénients. Parmi eux, la difficulté à guider un utilisateur sans visualiser son problème. Fort heureusement, il existe des outils comme Median pour résoudre cette problématique. La solution permet d’accéder en quelques clics à l’écran de l’utilisateur pour l’aider à faire face à ses difficultés.

Améliorer le support client

Pour utiliser Median, il convient avant tout de copier-coller quelques lignes de code sur son site web. Cela ne demande pas de compétences particulières. L’outil intègre directement le logiciel utilisé par l’entreprise pour discuter avec ses clients. Cela peut être Intercom, Drift, LiveChat, Twakto, Belco, ChatBeacon ou une autre plateforme. Median fonctionne sur tous les navigateurs, mais également tous les appareils et systèmes d’exploitation. Les clients n’ont pas besoin d’installer quoi que ce soit.

Dans la même catégorie Grâce à l’IA, cet outil vous permet de créer des publications social media soignées

Sur le tableau de bord, l’entreprise peut visionner les visiteurs et les utilisateurs connectés sur son site. Dans le cas où l’un d’entre eux aurait besoin d’assistance, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur la session de l’utilisateur en question. L’interface de chaque partie prenante est alors divisée en deux : une partie avec l’écran du collaborateur et une autre avec celle du client.

L’employé peut aiguiller l’utilisateur à l’aide de son curseur, par exemple en lui demandant de cliquer à un endroit précis. Cette représentation visuelle permet de guider plus simplement le client et de résoudre plus rapidement les problèmes qui se posent. Il est même possible de dessiner sur une page pour mettre en évidence des fonctionnalités clés et indiquer au client le bouton sur lequel il doit cliquer. Pour les entreprises e-commerce, Median peut être utile pour aider les utilisateurs à ajouter des produits dans leur panier et leur offrir une assistance lors du paiement.

Si des difficultés persistent, le collaborateur peut demander une autorisation pour prendre le contrôle total de la session de navigation de l’internaute. À noter que Median masque les numéros de carte de crédit, les mots de passe ou tout autre donnée sensible pour assurer la sécurité des informations des clients.

Sur la marketplace AppSumo, Median est proposé au prix de 59 dollars à vie au lieu de 900 dollars. Cela permet à cinq collaborateurs d’utiliser l’outil à la fois. Une autre licence est disponible pour les plus grandes équipes.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.