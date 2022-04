Livestorm, première plateforme française d’engagement vidéo pour gérer ses réunions et webinars de A à Z, continue de transformer le monde de la visioconférence. Le 27 avril 2022, l’entreprise a annoncé le lancement d’un nouveau système de scoring pour évaluer le succès des événements en ligne : le Video Engagement Score™, ou Indice d’Engagement Vidéo. Disponible sur toutes les plateformes de vidéoconférence, il vise à aider les entreprises à mesurer l’intérêt des participants lors de réunions et webinars.

Mesurer bien plus que le taux de participation de ses webconférences

La préparation d’une webconférence demande une certaine organisation et un travail considérable. Il faut communiquer autour de l’événement sur des canaux adaptés, au moment le plus opportun et s’assurer qu’il attire l’audience voulue. Pour analyser les retombées des actions mises en place, il est essentiel de mesurer le succès de son webinar grâce à des indicateurs clés de performance (KPIs). Sans ces derniers, il est difficile de savoir si sa conférence en ligne a atteint les objectifs fixés. Ils sont également utiles pour définir les points forts et les axes d’amélioration à explorer.

Pour ce faire, il existe de multiples métriques. Toutefois, nombreuses sont les entreprises qui s’appuient uniquement sur le taux de participation ou d’inscrits. À l’heure où les réunions et les événements ont principalement lieu en ligne, il n’est pas adapté de se référer qu’à cette statistique, car certains participants ont tendance à diviser leur attention sur plusieurs tâches en même temps.

Pour cette raison, il est essentiel de prendre en compte des indicateurs clés de performance permettant de connaître le degré d'intérêt des participants pour la présentation et la perception des messages. S’appuyer sur ce type de données est primordial pour adapter ses futurs contenus aux attentes de son audience.

Conscient de cet enjeu, Livestorm a conçu un nouvel indicateur, le Video Engagement Score™. Il se base sur l’utilisation d’un outil d'évaluation et s’inspire du Net Promoter Score, qui correspond au pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander une marque ou un produit à un proche.

Un indicateur englobe de nombreuses statistiques

Le Video Engagement Score™ de Livestorm couvre plusieurs métriques nécessaires pour optimiser ses futurs événements virtuels. Parmi elles, le nombre de participants par rapport au total des inscrits, la durée de leur présence, le nombre de sondages lancés par les organisateurs pour accroître l'engagement. On retrouve aussi le nombre de messages, de votes et de questions envoyés par les participants. Le score est calculé sur la base d’un taux donnant la possibilité de quantifier et d’estimer la situation réelle par rapport à la situation idéale.

L’ensemble de ces statistiques visent à aider les entreprises à connaître davantage l’intérêt des participants pour leurs webconférences et savoir s’ils doivent revoir leurs présentations et modes de fonctionnement.

« Je pense que notre Indice d’Engagement Vidéo est désormais la nouvelle façon de déterminer si les événements organisés produisent un réel impact, pour ensuite mieux adapter leurs futurs évènements. Une audience désengagée ne retiendra pas ou beaucoup moins le message diffusé et l'événement n'aura alors pas forcément atteint ses objectifs », explique Gilles Bertaux, CEO et co-fondateur de Livestorm.

Avec cette nouveauté, l’entreprise poursuit un travail déjà bien entamé : transformer le monde de la vidéo et améliorer l’expérience des organisateurs comme des participants.