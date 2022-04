21 employés du studio de jeu vidéo derrière le développement de Call of Duty: Warzone vont voter pour faire reconnaître officiellement leur syndicat. Raven Software, entreprise appartenant à Activision Blizzard, a reçu l’autorisation du National Labor Relations Board (NLRB) pour organiser une élection syndicale. Les salariés concernés par le vote du 29 avril appartiennent exclusivement au pôle assurance qualité du studio.

En janvier 2022, la division en charge de l’assurance qualité chez Raven Software a créé la Game Workers Alliance, premier syndicat américain de travailleurs du jeu vidéo au sein d’une entreprise qui produit des jeux AAA (jeux à gros budget). Récemment rachetée par Microsoft, Activision Blizzard, société à l’actualité tumultueuse, n’a jamais reconnu ce syndicat. Celui-ci est soutenu par le Communications Workers of America (CWA), plus grand syndicat américain des travailleurs du monde des médias et de la communication.

Le National Labor Relations Board a autorisé la vingtaine de testeurs en assurance qualité à organiser un vote syndical, rapporte le New York Times. Jennifer Hadsall, directrice du NLRB, a exprimé son désaccord avec Activision. L’entreprise a en effet tenté de mettre un terme à la syndicalisation des employés. Elle a par exemple dispatché les testeurs en QA (Quality Assurance) au sein de Raven Software alors qu’ils ont toujours travaillé en tant que membres d’une même équipe.

Pour le NLRB, il s’agit clairement d’une tentative d’affaiblissement de la mobilisation des employés. Parmi les autres manœuvres pour entraver la création d’un syndicat, Activision a émis le souhait que l'organisation intègre la totalité des 230 employés du studio. TechCrunch précise qu’il faut plus de 50% des voix pour remporter l’élection. En augmentant le nombre de votants, Activision souhaite rendre la majorité plus difficile à obtenir.

We are pleased that after reviewing the evidence, the National Labor Relations Board rejected Raven Software management’s attempts to undermine our efforts to form a union. It’s now time for Raven management to stop trying to prevent us from exercising our rights.

