En téléchargeant le livre blanc de Sendinblue, vous découvrirez que pour conserver vos meilleurs clients, vous allez devoir trouver des occasions d'attirer leur attention tout au long de leur cycle de vie, et pas seulement avec des e-mails transactionnels. Non, pour mettre en place une stratégie de rétention, il est nécessaire de mettre en place des actions pour les inciter à développer un certain attachement à votre marque, à vos produits et à vos services. Grâce à ce guide, vous aurez des outils à votre disposition pour faire de la rétention un levier de croissance.

Pourquoi privilégier la rétention client plutôt que l'acquisition ?

Selon une étude réalisée par la Harvard Business Review, l'acquisition d'un nouveau client coûte 5 à 25 fois plus cher que la rétention d'un client existant. À partir de ce constat, il est facile de comprendre comment la rétention peut jouer un rôle clé dans votre croissance et dans les coûts qui y sont associés. Toutes les entreprises prospères s'accordent à dire que le client est la priorité. Comme il est d’usage pour les consommateurs de comparer systématiquement les différentes marques sur un même segment, il est possible qu’à cause de l'innovation produit, des réductions et de la qualité de service, vous perdiez des clients existants.

Dans la même catégorie Sous la pression de la CNIL, Google ajoute un bouton pour refuser les cookies en Europe

Dans ce guide, vous allez découvrir des exemples concrets pour améliorer la rétention. Vous pouvez par exemple mettre en place un programme de récompenses ou de fidélité, un programme de parrainage, ou encore des réductions spéciales pour des clients fidèles. Comme vous le découvrirez dans ce livre blanc, à chaque fois que vous perdez un client ou qu'un client cesse d'acheter auprès de votre marque, vous vous privez non seulement du revenu qu'il générait, « mais également de la possibilité pour votre entreprise d'accroître sa rentabilité ».

L’e-mail : votre allié pour la rétention client

Pour améliorer votre taux de rétention, l’e-mail sera votre meilleur allié. En effet, selon Sendinblue, il s'agit du meilleur canal pour créer une communauté active avec vos clients existants. Pour répondre à cet objectif, les emails sont plus efficaces que les réseaux sociaux. Même si ce n’est pas le seul canal que vous pouvez exploiter pour favoriser la rétention, « c'est celui qui offre le plus d’avantages ». L’e-mail est aussi le canal le moins onéreux. Dans son livre blanc, Sendinblue prend plusieurs exemples pour illustrer comment la rétention aide les marques à augmenter leurs revenus.

Vous découvrirez notamment le témoignage des équipes de Nestor, une start-up française assurant la préparation et la livraison de repas. Ancrée dans un secteur hautement concurrentiel, la marque a su se distinguer de ses concurrents en mettant l'expérience client au cœur de sa stratégie. Chaque jour, les équipes envoient le menu du jour à leurs clients afin de les inciter à commander. Ces communications génèrent environ 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ludivine Gloria, CMO chez Nestor, précise que « le scénario est programmé de sorte que, chaque jour, un e-mail est automatiquement envoyé aux clients ayant passé commande au cours des sept derniers jours. C'est tellement pratique ».