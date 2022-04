Si initialement, le français OVH était connu pour être un hébergeur, le groupe s'est développé et propose désormais de nombreux services, notamment liés au cloud computing. Devenu OVHcloud, l'entreprise a annoncé, le 21 avril dernier, l'acquisition de ForePaaS, une PaaS (pour Platform as a Service) spécialisée dans la réalisation de projets en lien avec la data et l'intelligence artificielle.

ForePaaS, l'éditeur français d'une solution PaaS innovante

Fondée en 2015 par Paul Sinaï, Vient Michel et François Vaillant, la start-up française ForePaaS compte à l'heure actuelle près de 23 salariés. Elle est à l'origine d'une plateforme qui permet aux entreprises de se diriger vers l'exploitation de l'IA dans leur transformation numérique. Cette solution a pour but d'initier, de développer et d'implanter au sein d'une structure, une multitude de projets de data analytics et de machine learning.

Dans la même catégorie Guerre en Ukraine : le Trésor américain sanctionne les mineurs de Bitcoins en Russie

« Depuis notre création en 2015, nous nous sommes appliqués à donner corps à une vision, celle où les entreprises seraient capables de créer et gérer simplement et en toute autonomie leur propre Factory d’IA et de Data analytics » précise Paul Sinaï, le CEO de ForePaaS.

Fort de son succès, la start-up dont le siège est situé à Neuilly-sur-Seine s'est exportée aux États-Unis et dispose d'un siège social à San Francisco. Grâce à cette présence, elle a pu acquérir une clientèle venue d'un peu partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, ou encore en Asie. Tout cela a pu se mettre en place grâce à une première levée de fonds de 10 millions de dollars qu'elle a obtenue en 2017.

Une acquisition qui rentre dans la stratégie de développement de OVHCloud

« En faisant l’acquisition de ForePaaS, nous nous dotons d’une équipe experte qui viendra compléter le spectre des métiers d’OVHcloud pour accélérer la mise à disposition d’un portefeuille élargi d’environnements de développement sur le segment du PaaS » affirme Thierry Souche, CTO d’OVHcloud. À l’heure actuelle, OVH propose un catalogue de 70 solutions PaaS qu'elle propose à plus de 1,6 million de clients à travers le monde.

La firme spécialisée dans le cloud computing a pour objectif d'accélérer le déploiement de ce type de solutions pour proposer une pile technologique complète dédiée à l'IA. « Cette acquisition de briques technologiques et de compétences nous permettra d’accompagner toujours plus de cas d’usage pour l’ensemble de notre clientèle en quête de solutions agiles qui facilitent leur adoption du cloud et leur confèrent une maîtrise totale du cycle de vie de leurs données, » ajoute Thierry Souche.

Depuis le 21 avril, l'ensemble des collaborateurs et des fondateurs de ForePaaS ont rejoint l'équipe OVHCloud afin de les aider à atteindre l'objectif suivant : proposer un catalogue de 80 solutions PaaS d'ici la fin du mois d'août 2022. Aucune information n'a été divulguée quant au montant de cette acquisition.

Depuis l'incendie d'un de ses data centers situé à Strasbourg, en mars 2021, le groupe tente de se relever et de proposer de nouveaux outils afin de diversifier. L'entreprise a notamment fait son entrée en bourse en octobre 2021, et a récemment porté plainte contre Microsoft, considérant que le géant américain abuse de sa position dominante dans le secteur du cloud.