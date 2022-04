Ad4Screen, une agence 100% Cross device, qui se donne pour mission d’aider ses clients à booster la performance de leurs campagnes publicitaires et à maximiser leur taux de fidélisation, d’engagement et de conversion, vient de publier un nouveau livre blanc sur les leviers d’acquisition. Dans cet e-book, Ad4Screen vous propose de revoir des « must have » comme Apple Search Ads, Facebook, TikTok ou encore Instagram mais également de découvrir les nouveaux usages avec Huawei Ads, Amazon Ads, Spotify Ads, YouTube Ads, LinkedIn Ads, ou encore Pinterest.

Quels sont les meilleurs leviers marketing en 2022 ?

Avant de vous lancer dans le paid marketing, Ad4Screen conseille généralement de maximiser le « socle application » :

Les leviers internes : ASO, Smartbanner, e-mail, Pixmail

L’acquisition : Social, Display, Vidéo programmatique

La rétention : App Retargeting, E-CRM, Push Notification

Dans cet e-book, vous allez découvrir en détail chacun des leviers qui vont vous permettre d’accélérer votre croissance en 2022. Les leviers à activer ne seront pas les mêmes suivant l’objectif et l’audience ciblée.

LinkedIn Ads sera davantage activé dans un objectif de notoriété, considération et conversion alors que Snapchat aura plutôt pour objectif l’app install.

Enfin, si on prend Google Display Network, l’objectif sera plutôt de générer du trafic vers un site.

Bref, il est important de connaître les différents leviers et leurs objectifs pour mener à bien vos campagnes et atteindre vos objectifs marketing.

Voilà pourquoi ce livre blanc vous sera d’une grande utilité pour construire votre stratégie globale en 2022.

Découvrez les nouveaux usages des internautes

Connaissez-vous par exemple l’Apple Search Tab, un second espace publicitaire sur l’App Store. Une plateforme disponible sur les versions supérieures à iOS 14.5 et dans tous les pays, qui se trouve dans la section « Recherche » de l’app Store (Search Tab). L’objectif est ici du brand awareness. Un outil méconnu, mais qui offre pourtant des résultats très intéressants. Même chose avec Huawei App Promotion pour promouvoir votre application sur Huawei AppGallery. Une plateforme qui offre de grandes possibilités pour les marques avec un ciblage possible grâce aux données démographiques, au type de réseau, au comportement, à l’usage des applications, etc.

Dans ce livre blanc, vous découvrirez également comment pré-embarquer votre app sur les appareils Android les plus attractifs de l’industrie. Les applications pré-embarquées apparaîtront directement sur l’écran d’accueil. Votre app bénéficiera donc d’une belle visibilité. N’hésitez pas à télécharger le livre blanc d’Ad4Screen pour découvrir tous les leviers marketing dont vous pouvez profiter.