Après s’être décidées à se lancer dans un projet de Product Information Management (PIM), les entreprises doivent faire face à une nouvelle étape : la réalisation du cahier des charges. Si cette tâche peut paraître chronophage, elle est pourtant au cœur de la bonne mise en place de cet outil, qui facilite la gestion du référentiel produit et des médias d’une organisation. Dans un ebook, Quable, solution de gestion de l’information Produit PIM & DAM des marques, vous donne les clés essentielles et les bonnes pratiques pour rédiger un cahier des charges pertinent.

Le cahier des charges, élément clé du projet PIM

Le cahier des charges permet d’identifier et formaliser le besoin auquel vient répondre le PIM. Il facilite la communication entre les parties prenantes (services marketing, e-commerce, communication…) en mettant à plat les objectifs communs. Concrètement, ce document est indispensable pour déterminer les critères d’exigence attendus que doit satisfaire la plateforme sélectionnée par l’entreprise.

Dans la même catégorie Guerre en Ukraine : le Trésor américain sanctionne les mineurs de Bitcoins en Russie

Le cahier des charges est également un point d’appui pour les fournisseurs interrogés. Grâce à lui, ils comprendront plus facilement les spécificités de la société et son fonctionnement. De cette façon, ils seront plus à même de réaliser des propositions pertinentes et personnalisées.

Pour bien rédiger son cahier des charges, il convient toutefois de se poser certaines questions en amont. Pourquoi est-il pertinent d’équiper mon organisation d’un PIM ? Qui sera concerné ou impacté par sa mise en place ? De quelle manière ? Autant d’interrogations qui permettront d’y voir plus clair sur le projet. Dans cet ebook, Quable met à disposition des modèles prêts à l'emploi permettant de faciliter cette étape.

Connaître les étapes de la création du cahier des charges

Une fois tous les éléments définis, vient la troisième étape : écrire le cahier des charges. Dans son livre blanc, Quable vous délivre de nombreux conseils pour sa rédaction, notamment la forme. Il n’y a pas de règles prédéfinies : il est possible de le fournir tel un document Word ou un PowerPoint. Dans cet ebook, vous découvrirez un exemple de mise en page qui s’appuie à la fois sur Word et Excel. Vous pourrez vous baser sur ces visuels pour écrire votre sommaire, faire votre page de couverture et détailler les fonctionnalités que vous attendez d’un outil PIM.

Il faut alors définir le contenu de son cahier des charges. L’objectif est de sélectionner les informations importantes qui permettront d’avoir une vue d’ensemble du projet. Pour vous aider dans cette tâche, Quable vous propose de suivre une structure type sur laquelle vous appuyer.

La première chose à rédiger est la présentation de la société. Plusieurs éléments sont à inclure, dont le contexte du projet, ses enjeux et objectifs. Il faut aussi préciser les parties prenantes autour de la donnée produit et les processus qui leur sont associés, expliquer le système d’information global et l’organisation de l’entreprise. En vous procurant ce livre blanc, vous découvrirez les deux autres parties à rédiger dans votre cahier des charges.

Cet ebook est un véritable point d’appui pour concevoir un document complet qui permettra d’en savoir plus sur la vision de votre projet PIM. Pour découvrir tous les conseils de Quable, n’oubliez pas de le télécharger !