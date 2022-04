L’Union européenne a trouvé un accord « historique » pour le Digital Services Act (DSA). Samedi 23 avril à l’aube, le Conseil et le Parlement européen ont trouvé un accord politique pour sécuriser internet. Discours haineux, discriminations, accès aux droits fondamentaux, les géants du web vont devoir composer avec de nouvelles règles.

Le DSA est la loi européenne sur les services numériques. Son objectif principal est de mieux encadrer les contenus et les plateformes sur internet, pour protéger les citoyens européens et rendre le web plus équitable. « L'accord d'aujourd'hui sur DSA est historique. Ce qui est illégal hors ligne sera illégal en ligne dans l'UE », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Ce texte concerne une large gamme d’entreprises et de plateformes. Sont notamment touchées, les entreprises proposant des infrastructures de réseau, comme les opérateurs, ainsi que les plateformes en ligne, comme les marketplaces, les boutiques d’applications, ou encore les réseaux sociaux. Le DSA s’applique aussi aux services de cloud et bien sûr aux grandes plateformes et entreprises définies comme des gatekeepers, dont les actuels GAFAM.

L’accord sur le DSA est historique à plusieurs titres. Premièrement, il s’agit d’une nouvelle pierre apportée à la régulation de l’espace numérique. Le DSA a un texte frère, pour lequel un accord a été trouvé quelques semaines avant, le DMA (Digital Market Act). Quelles différences entre les deux ? Le DMA s’inscrit dans une logique préventive et de préservation de la concurrence. Il définit plus clairement quelles plateformes sont systémiques. Certaines, par leur taille, la présence sur de nombreux marchés et le nombre important de consommateurs, représentent de véritables portes d’entrée vers internet. Pour éviter qu’elles ne nuisent aux marchés et aux consommateurs, le DMA pose un certain nombre de règles qui s’appliquent uniquement à ces géants, ces fameux gatekeepers.

Le DSA, pour sa part, se concentre sur les contenus diffusés par ou plutôt sur ces gatekeepers avec des obligations proportionnées à leur taille. Ainsi, les plus grandes sociétés se verraient dans l’obligation de partager des données avec les régulateurs européens, alors que seules quelques règles de transparence et de coopération avec les autorités s’appliquent aux plus petites d’entre elles. Ce texte représente donc une régulation inédite d’internet.

Ensuite, les procédures pour le Digital Services Act et le DMA sont allées vite, très vite même, pour l’Union européenne : ils ont été quasiment adoptés en seulement 15 mois. C'est dans la lignée du RGPD, le 15 décembre 2020, que la Commission européenne, par les voix de Margrethe Vestager et Thierry Breton, a présenté ces deux textes de réglementation de l’espace numérique. Pour rappel, il a fallu 4 ans pour que le RGPD soit adopté.

« Oui, nous avons un accord ! Avec le DSA, le temps des grandes plateformes en ligne se comportant comme si elles étaient trop grandes pour s'en soucier touche à sa fin », a réagi le commissaire européen Thierry Breton.

