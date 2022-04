Le content marketing consiste à créer des contenus visuels et textuels pour attirer et fidéliser une audience. Cette stratégie permet d’améliorer sa visibilité, augmenter son taux de conversion et accroître son trafic. Pour atteindre ces objectifs, il convient toutefois de créer des contenus qualitatifs. Pour vous aider dans cette tâche, il existe des applications comme Blogely. Elle permet de rédiger simplement des articles, les optimiser pour le référencement naturel et gérer leur publication.

Écrire et gérer ses contenus depuis une seule interface

Avec Blogely, plus besoin de naviguer entre différents outils pour créer et gérer les contenus de son blog. Depuis l’outil, il est possible de faire des recherches par thématiques pour trouver des idées de contenus à créer. En tapant « best blogging niches », on obtient les articles les mieux référencés sur le sujet, les titres utilisés par les concurrents. Blogely permet aussi d'analyser sa concurrence et de construire une heatmap de référencement à partir de mots-clés soigneusement sélectionnés.

L’outil génère également une liste de questions posées par son audience, par exemple « How to start a niche blog ». Il peut alors être judicieux de rédiger un contenu y répondant. Les recherches qui doivent être réalisées en amont de la création de l’article ne prennent donc plus que quelques secondes.

Une fois cette tâche réalisée, il est ensuite temps d’écrire le contenu. Durant le processus, il est possible de consulter les articles rédigés par d’autres sites web trouvés au préalable directement depuis l’outil. Une vue côte à côte qui évite de basculer entre les onglets toutes les deux minutes. En parallèle, Blogely offre diverses fonctionnalités facilitant la rédaction de contenus, comme la modification de son plan. Pour cela, il suffit d’intervertir les parties ou balises en les glissant à l’endroit où l’on souhaite les voir apparaître, par exemple au début ou à la fin de l’article.

Depuis l’éditeur du texte, on accède à une bibliothèque d’assets libres de droit. Ils proviennent de Giphy et Pixabay. Toutefois, il est possible de télécharger les siennes.

À noter que Blogely facilite également la gestion de contenus. L’outil met à disposition un calendrier permettant d’avoir une vue d’ensemble des articles déjà publiés et de ceux encore en attente. Pour les programmer, il suffit de glisser le titre du contenu à la date voulue. Avant cela, l’application suggère cependant de le passer au détecteur de plagiat mis à disposition pour s’assurer qu’aucun élément ne soit dupliqué.

Une fois le document finalisé, il faut simplement cliquer sur le bouton bleu « Publish » pour le publier sur WordPress ou un autre CMS. Pour les freelances, il est possible de vendre des articles directement depuis la marketplace de l’outil.

En ce moment, Blogely est proposé au prix de 79 dollars à vie au lieu de 348 dollars. Cette offre permet d’ajouter un blog et de publier seize articles par mois. Pour accéder à davantage de fonctionnalités, il existe deux autres licences.

