L’entreprise américaine IBM a dévoilé le 19 avril ses résultats pour le premier trimestre de 2022. Le groupe spécialisé dans la vente de matériels informatiques mais aussi de logiciels et de services cloud, a enregistré pour la troisième fois d’affilée une augmentation de son chiffre d’affaires.

La croissance du groupe IBM se confirme

Big Blue a annoncé avoir enregistré une hausse de ses revenus de 8% par rapport à l’année précédente, atteignant les 14,2 milliards de dollars de recettes pour le premier trimestre 2022. « Nous avons fait un début d’année solide et nous voyons maintenant une croissance de nos revenus pour 2022 dans la partie haute de notre modèle », a déclaré Arvind Krishna, président-directeur général d’IBM.

Les branches d’activité du groupe sont florissantes. Le chiffre d’affaires a augmenté de 12% par rapport à 2021 pour la vente de logiciels, de 13% pour les revenus tirés du conseil et de 14% pour le cloud hybride avec 5 milliards de dollars enregistrés. Seules les ventes d’infrastructures ont connu une baisse de 2% de leur chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière.

« Au premier trimestre, nous avons continué de renforcer les aspects fondamentaux de notre business, conformément à notre modèle à moyen terme », explique James Kavanaugh, vice-président senior et directeur financier du groupe.

Des séparations et des achats qui rapportent

Les résultats financiers de ce premier trimestre confirment les choix stratégiques d’Arvind Krishna arrivé en 2020. La scission de Kyndryl du groupe IBM a été opérée en novembre 2021 et lui a permis de générer plus de revenus. Les deux sociétés sont encore très liées sur le plan commercial. Parmi les 8% d’augmentation ce trimestre, plus de 5 points de pourcentage sont dus à des transactions entre les deux entreprises.

En 2018, IBM avait également racheté l’éditeur de logiciels Red Hat pour 34 milliards de dollars. Ce rachat, le plus coûteux pour le géant de la technologie à l’époque, est un pari réussi. Au premier trimestre de 2022, Red Hat a enregistré une augmentation de 18% par rapport à 2021.

Pour l’heure, l’avenir est au beau fixe pour IBM. « Nous voyons une croissance du chiffre d’affaires sur l’année 2022 dans la partie haute de nos prévisions avec une contribution de 3,5% de ventes additionnelles par Kyndryl », a indiqué Arvind Krishna lors d’un point avec des analystes. « Nous pensons que la demande pour les technologies de l’information va encore progresser dans un avenir proche. »