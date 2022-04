La collaboration est au cœur du bon fonctionnement d’une entreprise. Elle implique de permettre aux collaborateurs de se partager facilement des informations et aux différentes équipes de travailler de façon fluide sur un même projet. Pour cela, il est primordial de mettre en place des processus performants qui permettent à chaque service d’accomplir davantage que si elles étaient seules. Dans un livre blanc, Asana, plateforme de gestion du travail, explique comment permettre à chacun de collaborer plus efficacement au quotidien. La société dévoile les secrets de réussite des équipes les plus performantes.

Adopter les bonnes pratiques

Au sein d’une entreprise, les équipes peuvent vite se sentir submergées par les tâches d’organisation. Il faut identifier quel collaborateur doit s’occuper de cette partie du projet, qui doit envoyer certains documents, quels salariés se chargent de la présentation finale… Pour gagner en productivité, il est essentiel de décloisonner l’information et libérer du temps afin que chacun puisse se concentrer sur le cœur de son activité. Pour cela, il convient de mettre en place des processus qui permettront de clarifier les étapes à suivre tout au long du travail.

Dans ce guide, Asana vous livre une synthèse des stratégies les plus efficaces afin de vous organiser plus sereinement. Elles sont résumées en quatre étapes simples. La première consiste à se fixer des objectifs d’équipe. Dans un premier temps, il est préférable de définir trois axes de travail maximum. Ils correspondent aux objectifs clés à atteindre par votre entreprise dans son ensemble. Ils permettront par la suite d’identifier des buts plus ciblés. Toutefois, il peut vite sembler complexe de transformer un objectif global orientant l’ensemble de la société en buts d’équipe. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez les trois questions qui vous aiguilleront dans l’élaboration de ces objectifs.

S’inspirer des grandes entreprises

La deuxième étape consiste à faire le lien entre ces derniers et un projet. Un moment important lorsqu’on sait que moins de la moitié des employés identifient en quoi leurs activités quotidiennes contribuent aux objectifs de l’entreprise à plus grande échelle. Il faut lister les tâches qui permettront de répondre à ces buts, établir une stratégie solide et identifier les équipes les plus adaptées. Dans ce guide, Asana offre davantage de conseils d’organisation. Elle y dévoile les deux dernières étapes requises pour améliorer la collaboration entre ses équipes.

Asana a accompagné plusieurs grandes entreprises dans l’optimisation de leur collaboration interéquipes. Ces cas clients sont utiles pour comprendre comment les sociétés les plus performantes parviennent à travailler en parfaite synergie. C’est notamment le cas de Zoom. Au début de la crise sanitaire, le nombre de salariés de la plateforme de visioconférence est passé de 2 400 en janvier 2020 à 5 700 en juin 2021. Cette croissance fulgurante, couplée à un développement rapide des activités, ont complexifié la collaboration interfonctionnelle.

Face à cette problématique, il a fallu repenser le travail d’équipe et trouver un moyen de faire le lien entre chaque service. Pour cela, Zoom a adopté une solution de gestion du travail. Elle permet à chaque collaborateur d’avoir une vue d’ensemble sur le fonctionnement de l’entreprise et sur les responsabilités de chacun. En vous procurant cet ebook, vous découvrirez les exemples de la plateforme technologique de marketing d’affiliation Awin et de la maison de parfum Christian Dior.

Ce livre blanc est essentiel à toute société qui souhaite améliorer la communication au sein de son organisation et la productivité de ses équipes. N’oubliez pas de télécharger le guide d’Asana pour connaître les best practices et les meilleures stratégies à mettre en place !