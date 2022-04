Comme de nombreux secteurs, la santé est bousculée par les innovations digitales. Ces dernières viennent révolutionner les soins personnels, les relations entre les médecins et les patients, la communication entre les équipes et les services fournis par les professionnels. Le jeudi 28 avril 2022 à 12h30, le MBA Digital Marketing & Business Health de l’EFAP organise un webinar pour aborder la digitalisation du domaine de la santé. Les intervenants vous expliqueront le nouveau rôle du marketing et de la communication dans cette mutation.

L’importance du marketing et de la communication dans la Santé

Bien que la digitalisation du secteur de la santé ne soit pas nouvelle, la crise sanitaire a fortement accéléré le processus. Cette période complexe a mis en lumière l’importance des solutions et outils digitaux pour le bon développement du secteur. Grâce aux thérapies digital, aux chatbots et à la data, c’est tout l’écosystème santé qui se transforme.

Désormais, de nouvelles start-ups et géants de la Tech se positionnent comme des leaders de l’e-santé. Leurs objectifs est de répondre aux besoins actuels du milieu médical. Parmi eux, faciliter l’accès à l’information, améliorer la prise en charge du patient et optimiser les processus en interne et en externe. En parallèle, les institutions, tant au niveau national qu’international, s’efforcent de mettre en place des stratégies de transformation des systèmes de santé.

Pour cela, elles se tournent vers des outils innovants et des profils qui manient les rouages du digital, dont le marketing et la communication. Acquérir des compétences dans ces deux disciplines devient donc indispensable pour se faire une place dans la santé. Les entreprises recherchent des collaborateurs capables de comprendre les enjeux d’une approche « patient centric », le nouveau système de santé ou encore le management digital. Durant la présentation de formation de l’EFAP et du Hub Institute, les intervenants reviendront sur les compétences nécessaires pour réussir son projet professionnel dans ce domaine.

Quatre grands points seront abordés lors du webinar du jeudi 28 avril :

Quelles sont les tendances de la transformation digitale post-covid ? ;

Celles du commerce et de la communication dans ces secteurs ? ;

L’écosystème digital de la Santé est-il un environnement favorable ? ;

Au-delà des compétences « métiers », quels savoirs-être (soft skills) indispensables ?

Comprendre comment booster son employabilité dans le secteur

Pour répondre à ces questions et à celles que vous pourriez vous poser, plusieurs experts participeront à cette table ronde :

Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de l’Economie Numérique (ACSEL) ;

Lionel Reichardt, Consultant, conférencier et influenceur chez PHARMAGEEK, Dir. adjoint MBA DMB #HEALTH ;

Chanfi Maoulida, Chief Digital Officer - Service de Santé des Armées.

Les trois intervenants vous éclaireront sur le rôle du marketing et de la communication dans la digitalisation de la santé. Il s’agit d’une véritable opportunité pour connaître les éléments requis pour devenir un acteur de la transformation du secteur. Vous pourrez par ailleurs en apprendre davantage sur le programme du MBA Digital Marketing & Business Health - Industrie de la santé, qui permet d’acquérir les connaissances nécessaires. Pour connaître de nombreux conseils pour booster votre employabilité, n’oubliez pas de vous inscrire à ce webinar.