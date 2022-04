Comme vous le découvrirez dans cet ebook, les avis clients existent depuis la nuit des temps. De l’époque mésopotamienne à la création d’Amazon en passant par les associations de consommateurs, l’être humain a toujours ressenti la nécessité de recourir à l’avis de ses pairs pour se conforter dans ses choix, se faire entendre et appartenir à un groupe. C’est dans notre nature. Depuis quelques années, avec l’émergence du web, les avis clients sont devenus un élément clé dans le processus d’achat des consommateurs.

Pourquoi les avis clients sont-ils si importants ?

Ils sont d’une importance capitale pour les marques. En effet, 90% des acheteurs consultent les avis clients avant de faire un achat. Ils peuvent être positifs, négatifs ou neutres. Leur importance est telle qu’ils peuvent même faire et défaire la réputation d’une entreprise.

Lassés par la publicité, la majorité des consommateurs préfèrent se référer à de véritables retours d’expérience, rédigés par de véritables clients.

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez justement à quel point les avis clients sont plus puissants que la publicité.

Au programme de l’e-book :

La définition de l’avis client

L’avis client positif

L’avis client négatif

L’avis client neutre

Le faux avis

L’avis client signalé

En 2022, les marques doivent absolument considérer et prendre en compte cette composante dans leur stratégie marketing. Ce livre blanc vous permettra de comprendre comment les avis clients peuvent gagner en impact sur vos différents supports web. Tout d’abord, pour être crédible, un avis client doit idéalement mentionner la période et le détail de la prestation évaluée, la date de dépôt de l’avis par le client, la date de publication de l’avis, le détail des notes par critères et la note globale de satisfaction attribuée par le client, le commentaire, l’identifiant de l’avis et le niveau de satisfaction du client.

Comment rattraper un client insatisfait grâce aux avis clients ?

En partenariat avec l’Ifop, Plus que PRO a réalisé une étude pour mieux comprendre le rapport des Français vis-à-vis des avis clients dans le domaine du bâtiment. Il ressort que 83% des clients consultent les avis des entreprises régulièrement ou systématiquement. 54% estiment qu’ils doivent être vérifiés par un organisme, 53% attendent de lire à la fois des avis positifs et négatifs. Enfin, pour 30% des répondants, de bons avis justifient des tarifs un peu plus élevés.

Dans cet ebook, vous découvrirez également pourquoi il est primordial de détecter un client insatisfait à partir d’un avis négatif. C’est parfois l’occasion de convertir un détracteur en défenseur de sa marque. Vous pourrez peut-être transformer une source d’insatisfaction en une opportunité de conserver un client. En effet, en téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez pourquoi plus de 90% des consommateurs insatisfaits reviennent pour un nouvel achat, si leur problème a été résolu rapidement et efficacement.