Comme vous le savez probablement, la génération Z, c'est-à-dire les personnes nées entre 1997 et 2010, est traditionnellement un casse-tête pour les spécialistes du marketing. En tant que clients, ils sont très bien informés et vérifient rapidement toute information qui leur est présentée. Il est même difficile de leur présenter des informations : selon Global Web Index, plus de 50 % des jeunes utilisent des logiciels de blocage des publicités. Il y a tout simplement trop de publicités.

L'un des moyens les plus efficaces de les atteindre est de travailler avec des influenceurs et des créateurs de contenu. Vous avez peut-être entendu parler de YouTube, d'Instagram et de Tik Tok, mais avez-vous déjà envisagé de sponsoriser un live streamer ?

Sponsorisez un streamer !

Le streaming en direct est un outil incroyable pour entrer en contact avec le public d'un influenceur. Il permet une communication immédiate avec leur public, ainsi qu'un niveau d'interaction bien plus engageant que n'importe quelle émission de télévision. Et les gens commencent à remarquer cette tendance croissante : au début de l'année 2022, Twitch, la plus grande plateforme pour les créateurs de streaming, comptait plus de 7,5 millions d'utilisateurs actifs !

Il existe de nombreuses façons pour vous, en tant que spécialiste du marketing, de trouver et de travailler avec des influenceurs streaming. Nous en avons largement parlé sur notre blog. Cependant, le sponsoring traditionnel que vous connaissez peut-être sur Instagram ne fonctionne pas vraiment si bien dans cet environnement. Il y a tout simplement trop de streamers, trop de sujets et trop de choses à prendre en considération. Cela peut prendre beaucoup de temps et coûter cher très vite.

C'est pourquoi les parrainages typiques sont le plus souvent signés comme des partenariats à long terme. Cependant, en agissant ainsi, vous risquez de ne pas vous engager avec 99 % des streamers et de passer à côté d'une opportunité en or !

Le pouvoir des micro-streamers

Les micro-sponsors exploitent le pouvoir caché des petits et micro-streamers. Vous avez peut-être entendu parler de Pokimane ou de Ninja, mais il existe littéralement des millions de streamers. La plupart d'entre eux sont des créateurs avec de petites communautés très soudées autour de leurs chaînes. Et, comme c'est le cas pour les petites communautés, elles sont très passionnées et très liées au créateur qu'elles soutiennent. Vous pouvez parrainer une personne ayant une grande audience, mais ce n'est pas le cas de 99 % de la scène du streaming.

Seul, un streamer typique ne peut rivaliser avec aucune des grandes stars, en termes de revenus et de potentiel. C'est évident. Alors pourquoi se donner la peine de travailler avec eux ?

La réponse est simple : les chiffres. Lorsqu'ils travaillent ensemble, les petites chaînes peuvent fournir des centaines de milliers de vues pour votre bannière ou votre animation chaque jour. De plus, grâce à leurs communautés restreintes mais passionnées, elles sont généralement en mesure de fournir un taux de clics nettement supérieur à celui d'une personne ayant un million de followers. En fin de compte, que préférez-vous : un CTR de 0,5 % sur un stream de 20 000 visiteurs (100 clics durement gagnés pour votre site Web), ou un CTR de 8 % sur un millier de stream de 2 spectateurs (160 clics, sans qu'il soit nécessaire d'optimiser votre message pour attirer le plus grand nombre possible de personnes).

Les micro-streamers sont conscients que les performances d'une campagne de parrainage à laquelle ils participent, qui détermine en fin de compte leurs revenus, sont directement liées à ce qu'ils font en streaming. Ils sont davantage incités à encourager les spectateurs à visiter les sites web des sponsors. À leur tour, les spectateurs le font avec plus d'enthousiasme, car ils savent qu'en agissant ainsi, ils soutiennent directement leur créateur de contenu préféré.

Que signifie le micro-sponsoring et comment l'utiliser ?

Ces audiences engagées et fidèles ne seraient pas disponibles pour les marketeurs sans l'automatisation du processus de parrainage. Grâce aux technologies modernes, des plateformes telles que inStreamly permettent aux marques de signer des accords de parrainage avec des centaines de streamers en même temps.

Les micro-sponsoring fonctionnent comme les sponsoring classiques

Le contenu de la marque (animations, bannières, liens dans le chat) est affiché sur toutes les chaînes qui participent à la campagne de micro-sponsoring. Les streamers sont récompensés pour la portée et l'engagement qu'ils fournissent. Contrairement aux accords individuels à long terme, les accords sont conclus automatiquement. Avec des centaines de streamers en même temps.

Voici quelques principes que les micro-sponsors automatisés doivent suivre :

Non intrusif. C'est l'un des problèmes les plus importants à résoudre lorsqu'on s'engage dans le sponsoring de streaming en direct. L'interruption d'une diffusion par une publicité est un facteur de rejet majeur pour les internautes de la génération Z. Avec inStreamly, les animations sponsorisées sont intégrées dans le streaming lui-même. Cela signifie qu'elles n'interrompent pas l'émission, tout en parvenant à capter l'attention du spectateur. Accessible. Il doit être facile pour les streamers de s'inscrire sur la plateforme. Il doit être facile pour les marques de créer des campagnes de parrainage. Grâce à l'automatisation, les marques peuvent travailler avec un nombre illimité de streamers et leur contenu sera affiché sur chacun de leurs streams. Ajustable et flexible. En utilisant la technologie inStreamly, les campagnes de parrainage sont prêtes à être lancées en quelques jours. Elles peuvent également durer aussi longtemps que nécessaire - de quelques jours à plusieurs mois. Elle peut être ajustée en quelques minutes, même lorsque la campagne a déjà commencé. Cohérent. Le contenu sponsorisé doit être cohérent sur toutes les chaînes. Il doit également être parfaitement intégré dans les streams. Une animation buggée et mal mise en œuvre aura très probablement pour conséquence que les gens ne l'aimeront pas et décideront de ne pas s'y engager. En éliminant le processus de configuration manuelle et en automatisant autant que possible, les responsables marketing peuvent être sûrs que leur message est visible et s'affiche sans problème sur tous les streams.

En dépit de certaines voix que vous avez pu entendre, la génération Z n'est pas totalement anti-marques. En fait, les membres de la génération Z apprécient la qualité et la confiance qui accompagnent les marques. La clé pour les atteindre réside dans une communication ouverte et honnête qui ne soit pas purement commerciale. L'engagement, le soutien de la passion et l'entrée dans leur monde à leurs conditions sont les principes essentiels qu'ils recherchent. Ces principes étaient tous très présents dans les meilleures campagnes de micro-sponsoring que nous avons menées en 2021. Les marques qui le comprennent peuvent bénéficier de l'engagement, de la loyauté et du respect des jeunes pendant longtemps.

