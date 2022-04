Deux ans après le début de la pandémie, les entreprises constatent des changements majeurs dans leur fonctionnement. Désormais, bon nombre de salariés privilégient le travail hybride, qui consiste à alterner présentiel et distanciel. Cette nouvelle habitude implique néanmoins de repenser la collaboration et l’organisation des équipes. Dans un webinar qui se tiendra le jeudi 28 avril à 14h30, Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise et des logiciels collaboratifs, vous dévoile comment la Digital Workplace peut vous aider à adopter le travail hybride au sein de votre organisation.

Relever les challenges imposés par le mode hybride

Durant la crise sanitaire, les organisations ont été obligées de revoir entièrement leur manière de travailler. Les collaborateurs se sont familiarisés avec les outils de visioconférence et les réseaux sociaux d’entreprise. Apprendre à collaborer à distance a été un défi de taille, qui perdure toujours aujourd’hui avec la démocratisation du travail hybride. Ce mode de travail fait aujourd’hui partie intégrante du monde professionnel. Selon un sondage réalisé par OpinionWay en 2021, 38 % des salariés sont prêts à quitter une entreprise si elle propose seulement de travailler au bureau.

Pour les employés, le format hybride offre un meilleur environnement de travail, où résident flexibilité et sérénité. Chacun peut organiser sa journée de travail comme il le souhaite et exercer de l’endroit qu’il préfère. Toutefois, cette agilité géographique impose aux organisations de nouveaux défis de taille : une communication organisationnelle réduite par la dispersion des collaborateurs, une culture d’entreprise diffuse, des systèmes d’information fragilisés par la multiplication des outils de travail…

L’enjeu est donc d’adopter une solution qui aide à maintenir un lien entre les équipes, grâce à laquelle ils puissent collaborer facilement et accéder aux informations dont ils ont besoin. Durant ce webinar, Antoine Cuau et Maïssa Zouadine, Account Executives chez Jamespot, vous présenteront la Digital Workplace, qui permet de répondre à ces différents enjeux.

La Digital Workplace, une solution complète

La Digital Workplace est un environnement de travail numérique connecté et modulaire. Les collaborateurs peuvent regrouper l’ensemble des accès aux outils et informations à un seul et même endroit. De cette manière, il n’est plus nécessaire de jongler entre de multiples applications pour effectuer une tâche. L’entièreté des fonctionnalités étant centralisée, il est possible de produire des informations de façon efficace et de les faire circuler sans difficulté.

Cette solution présente de nombreux avantages, tant pour la productivité que pour la cohésion d’équipe. En participant à ce webinar, vous découvrirez en détail le fonctionnement de cet outil et comment le mettre en place au sein de votre organisation.

Voici le programme de cette webconférence du jeudi 28 avril 2022 :

Les nouveaux défis du travail hybride ;

La Digital Workplace | Un écosystème numérique sans limites (Typologie et avantages) ;

La solution Jamespot | La Digital Workplace modulable selon vos besoins ;

Une session de questions/réponses.

Cet événement est une opportunité de comprendre comment faciliter le travail hybride au sein de votre organisation. Les intervenants vous expliqueront en quoi la Digital Workplace est un outil essentiel pour collaborer efficacement en distanciel et en présentiel. Si vous n’êtes pas disponible sur ce créneau, il est possible de recevoir le replay une fois l’événement terminé. N’oubliez pas de vous inscrire !