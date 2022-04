À l’heure où les entreprises opèrent davantage en télétravail et où les outils numériques se multiplient, les formations internes se transforment. Désormais, nombre d’entre elles ont lieu totalement en distanciel ou en hybride, en synchrone ou en asynchrone… Pour les sociétés, l’enjeu est de repenser leur parcours de formation pour qu’il corresponde aux attentes de leurs équipes. Le mercredi 27 avril à 11h, Livestorm, première plateforme française d’engagement vidéo et Wooclap, start-up spécialisée dans les solutions digitales interactives pour l'enseignement, organisent un webinar sur ce sujet. Les deux entreprises dévoileront les best practices pour organiser une formation en ligne efficace et motivante pour vos équipes.

Réussir à animer des formations engageantes

Un défi s’impose toutefois lors de la création et l’animation de formations en ligne : l’engagement. À première vue, la proximité n’est pas la même que lors de formations en présentiel. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu’il est impossible de créer de l’engagement à distance.

Il existe aujourd’hui de nombreux outils numériques dotés de fonctionnalités interactives. Ils offrent par exemple la possibilité de réagir avec des emojis, une façon simple et ludique de replacer l’humain au centre des rencontres à distance. Il est parfois possible de modifier l’arrière-plan afin qu’il soit aux couleurs de son entreprise. Autant d’éléments simples qui contribuent à créer une expérience personnalisée pour les collaborateurs. Cela peut même permettre de développer une culture d’apprentissage dans son entreprise, car les formations ne seront plus perçues comme un processus qui prend du temps inutilement.

Au cours de ce webinar, les deux intervenants vous donneront de multiples conseils pour que vos formations soient pertinentes et engageantes en toutes circonstances. En l’espace d’une trentaine de minutes, vous obtiendrez les clés nécessaires pour réussir à organiser les formations en ligne de vos équipes.

Se poser les bonnes questions

La formation des équipes est un investissement nécessaire et stratégique. Elle vise à transmettre un savoir-faire et à prodiguer un enseignement en adéquation avec ses valeurs et son entreprise. La conception d’une formation, et notamment lorsqu’elle a lieu en ligne, impose toutefois certaines réflexions.

En effet, il faut avant tout définir le format adéquat. Il en existe plusieurs. Il y a par exemple les Small Private Online Courses (SPOC), des formations organisées en cercle restreint, le e-learning ou encore les webinars internes. Ces derniers sont particulièrement privilégiés par les organisations, car ils offrent des possibilités d’échange. Il convient donc de se demander quels outils digitaux sont les plus adaptés à la formation et aux besoins des collaborateurs. Il faut également s’interroger quant à la pédagogie adoptée, qui sera différente qu’en présentiel, et aux exercices proposés.

Durant cette webconférence, Laure Saintpierre, en charge de l'expérience employée chez Livestorm, et Milan Louf, Account Manager chez Wooclap dévoileront l’ensemble des éléments à avoir en tête lors de la conception de sa formation en ligne. Ils reviendront en détail sur les différentes étapes à suivre pour qu’elle soit réussie.

Pour connaître toutes les étapes et éléments à prendre en compte, n’oubliez pas de vous inscrire à la webconférence de Livestorm et Wooclap.