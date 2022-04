Nombreux sont les internautes qui utilisent un Virtual Private Network (VPN) pour naviguer sur le web. Pour certains, l’intérêt réside dans la possibilité de passer outre les filtres géographiques des plateformes de streaming. D’autres se tournent vers ces technologies pour protéger leur anonymat en ligne. Ivacy VPN permet de répondre à ces deux besoins, et à petit prix. En ce moment, l’entreprise propose une réduction de 88 % sur son VPN !

Accéder facilement aux catalogues étrangers des plateformes de streaming

Au moment de sélectionner un film ou une série à visionner, il n’est pas rare de tourner en rond durant de longues minutes pour choisir un programme. Il est parfois difficile de trouver le contenu qui correspond à nos attentes, le documentaire qui traite un sujet précis ou tout simplement un long-métrage pas encore vu.

Pour découvrir de nouvelles perles, il est possible d’utiliser un VPN comme celui d’Ivacy. Il permet d’accéder aux contenus proposés dans de multiples régions dont l’Allemagne, le Japon, les États-Unis… Sont mis à disposition les catalogues de plusieurs plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime. Il est même possible de découvrir d’autres plateformes initialement indisponibles en France, dont BBC iPlayer, HBO et Hulu.

Les cinéphiles pourront visionner séries, films et documentaires sans se soucier de la latence, car Ivacy VPN offre une bande passante illimitée et se connecte automatiquement au serveur le plus rapide parmi 2000 serveurs dans plus de 100 localisations. Un avantage considérable lorsqu’on sait à quel point cela peut être horripilant de regarder un programme qui met un certain temps à charger ou qui est dans une qualité médiocre.

Des nombreuses fonctionnalités pour 1,07€ par mois

Découvrir de nouveaux contenus à visionner est une bonne raison de souscrire à un VPN. Cependant, Ivacy présente de nombreux avantages supplémentaires, à commencer par la sécurité. L’entreprise propose un chiffrement à 246-bits de qualité militaire. Concrètement, cela permet de chiffrer son trafic internet et de naviguer de façon anonyme sur le web. On note également la fonctionnalité anti malwares, qui est particulièrement utile pour les adeptes du téléchargement. Le mode “secure download” laisse à Ivacy VPN le soin de scanner les contenus téléchargés afin de s’assurer qu’ils ne comportent aucun danger.

Pour une sécurité optimale, un Kill Switch est aussi compris dans l’abonnement. En cas de difficultés rencontrées par votre connexion au VPN, la fonctionnalité coupera toutes vos activités internet. Cela limite les risques d’exposition aux dangers en ligne. Vous pourrez être protégés sur divers navigateurs, car Ivacy VPN est compatible avec Mozilla Firefox, Google Chrome, ou encore Microsoft Edge.

Il est possible de profiter des fonctionnalités d’Ivacy VPN sur dix appareils en simultané, dont iOS, Android, Windows, xBox, Linux et les Smart TV.

Il est possible de profiter de tous ces avantages pour seulement 1,07 euro par mois. Saisissez dès maintenant de offre exclusive pour vous équiper d’un VPN moderne, robuste et sécurisé !