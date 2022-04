Et si vous pouviez monter en compétence et faire une bonne action ? C’est ce que propose HubSpot, la plateforme CRM évolutive pour les équipes commerciales, marketing et de service client. Du 9 au 13 mai 2022, elle organise la World Certification Week. Il s’agit d’un événement virtuel mondial où la HubSpot Academy, le programme de formation gratuit de l’entreprise, encourage les professionnels à acquérir de nouvelles connaissances dans le digital. Cette édition est organisée en partenariat avec Teach For All, une organisation œuvrant pour l’éducation. Pour chaque certification obtenue, un don lui sera reversé.

Un événement axé sur l’apprentissage

D'abord introduite et fondée par HubSpot en tant que World Certification Day en 2020, cette journée s'est transformée en un événement mondial et virtuel d'une semaine qui pousse les professionnels du monde entier à consacrer sept jours à l'apprentissage en complétant les certifications de la HubSpot Academy. Il s’agit non seulement d’une opportunité d’en apprendre plus sur des sujets digitaux, mais également de faire une bonne action. En effet, pour chaque certification acquise, HubSpot fera un don de 5 dollars à Teach For All. Le montant des donations s'élèvera jusqu'à 20 000 $ au cours de l'événement.

À noter que les certifications doivent être obtenues entre le 9 et le 13 mai 2022. Il est donc judicieux de s’inscrire gratuitement dès aujourd’hui et de commencer sa formation. De cette manière, on s’assure d’avoir plusieurs semaines devant soi pour compléter ses modules, passer les examens finaux et obtenir sa certification. Pour connaître la somme qui pourrait faire l’objet d’un don en terminant nos différentes certifications durant la World Certification Week, il suffit de se rendre sur la plateforme HubSpot Academy.

Se former sur une variété de sujets

Pour les professionnels, cet événement est une opportunité de se former sur des thématiques variées, notamment du marketing. HubSpot propose de découvrir en détail le marketing automation, la lead generation, l’e-mail marketing, l’inbound marketing, les réseaux sociaux ou encore le SEO. Autant d’éléments qui sont essentiels pour établir une stratégie de développement infaillible.

Les participants en apprendront davantage sur de nouveaux secteurs ou sujets comme le webdesign, les sales, le développement web ou encore la confidentialité des données. Ils pourront se former en une courte durée, car les formations durent entre deux et neuf heures. Chaque module est animé par un expert du monde digital.

Cet événement est également une chance de développer son réseau. Une fois inscrit, il est possible d’entrer en contact avec d’autres personnes prenant part aux formations de HubSpot, ainsi que des leaders d’opinion. C’est une manière de partager son point de vue avec d’autres professionnels, mais pas seulement. Il s’agit d’une occasion pour renforcer sa visibilité et celles de son entreprise au détour d’une discussion, et de rencontrer des partenaires potentiels.

La World Certification Week est une opportunité unique d’accélérer sa carrière rapidement. HubSpot propose ces formations afin de permettre à chacun d’ajouter simplement de nouvelles compétences à son profil et de découvrir de nouveaux secteurs. C’est aussi un moyen de contribuer à une œuvre caritative importante de façon ludique. Pour apporter votre pierre à l’édifice et développer de nouvelles connaissances digitales, créez dès maintenant votre compte HubSpot Academy gratuitement.