À la recherche d’une conférence en ligne ou d’un webinar pour affiner un sujet, explorer une thématique ou monter en compétence sur une problématique spécifique ?

Voici 9 webinars gratuits pour enrichir sa veille cette semaine ! Retrouvez également l’ensemble des webinars & autres conférences en ligne sur notre agenda de webinars.

Un webinar pour appréhender la stratégie webinar de bout en bout

Qui ? Livestorm

Quand ? Le 19/04/2022

À quelle heure ? à 17h00

Sujet : Les experts de Livestorm vous proposent de balayer l’ensemble des aspects d’une stratégie de webinar par le spectre de leur solution. Les participants découvriront comment créer leur webinar, exploiter l’ensemble des fonctionnalités, gérer leurs inscriptions, animer leurs conférences en ligne et analyser l’engagement ainsi que les retombées de leur webinar.

Un webinar sur le sujet du Live Shopping comme levier de croissance sur les ventes

Qui ? Agorapulse & Caast

Quand ? Le 20/04/2022

À quelle heure ? à 11h30

Sujet : Définition, exemples, impact, facteurs clés de la réussite, stratégie d’influence et positionnement… Agorapulse & Caast s’associent pour vous proposer un webinar complet sur le sujet du Live Shopphing et vous donner le maximum de billes pour prendre en main ce levier.

Un webinar sur l’impact des outils collaboratifs sur les pratiques et usages des RH

Qui ? Jamespot

Quand ? Le 21/04/2022

À quelle heure ? à 14h30

Sujet : Cet événement en ligne est l’occasion de revenir sur l’influence du travail hybride sur la transformation des organisations et, de même, sur les nouveaux enjeux pour les RH. Le webinar présentera les catégories d’outils qui permettent aux Ressources Humaines de prendre la mesure et gérer de manière plus efficiente leurs tâches.

Un webinar sur l’importance des compétences digitales dans le secteur de l’art et de la culture

Qui ? EFAP

Quand ? Le 20/04/2022

À quelle heure ? à 12h30

Sujet : Après avoir évoqué les tendances en matière de transformation numérique post-covid, les intervenants présenteront les évolutions de la communication dans le secteur ainsi que les nouveaux métiers émergents dans les Arts et la Culture.

Un webinar sur les meilleures pratiques pour engager les collaborateurs dans des initiatives liées au développement durable

Qui ? Alaya

Quand ? Le 21/04/2022

À quelle heure ? à 12h30

Sujet : À l’occasion de la journée mondiale de la Terre, Alaya invite deux experts pour échanger sur les best practices pour engager les employés dans des initiatives consacrées aux causes environnementales.

