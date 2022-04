Si l’on en croit de récentes offres d’emploi publiées par Amazon, des produits connectés pour la maison d’un nouveau genre seraient en cours de développement. Leurs fonctions de base seraient associées à de la réalité augmentée.

Amazon travaille à « un produit de maison intelligente nouveau dans le monde »

Minutieuse, Amazon reste avare en détail. Les candidats à cette offre seraient amenés à travailler sur « un produit de maison intelligente nouveau dans le monde ». Une première annonce est destinée d’ingénieur logiciel spécialisé sur les produits de réalité augmentée et mixte avec pour mission « la conception et le développement de logiciels et d'une architecture clés pour un nouveau produit de maison intelligente ».

Une autre ouvre un poste de Manager des Programmes Techniques senior, pour une section « New Products — XR ». La personne en change devra développer « un concept de recherche XR avancé en un produit de consommation magique et utile, nouveau dans le monde ».

Plusieurs annonces convergent vers des qualifications communes. Notamment dans l’expérience de création de produits hautement techniques. Il est attendu que les candidats maîtrisent l’intelligence artificielle et le machine Learning, la robotique, ou encore le développement de jeux.

Les GAFAM dans les starting-blocks d’une prochaine génération de produits

Il semblerait que désormais, pour rester dans la cour des grands, il n’est plus seulement question d’avoir une capitalisation boursière vertigineuse. Non, les vrais grands développent des produits en réalité augmentée, mixte, et virtuelle. Facebook, Microsoft, Google, et même Apple travaillent ou ont lancé un produit pour au moins l’une de ses technologies. Voir Amazon s’en mêler n’est finalement pas si surprenant.

La société fondée par Jeff Bezos a toujours travaillé à concevoir des produits pour le grand public des liseuses Kindle aux enceintes connectées Echo. En septembre dernier, elle a même dévoilé un petit robot nommé Astro. Si Amazon développe une paire de lunettes augmentée, les utilisateurs pourraient bénéficier d’une interface pour administrer l’ensemble de leurs produits, comme ils peuvent le faire depuis leur application mobile. Il pourrait également s’agir d’un appareil compatible avec d’autres systèmes, pour le jeu, ou le métavers si l’on prend un peu d’avance.

À voir maintenant si Amazon trouvera chaussure à son pied, et si le projet sera porté jusqu’à la commercialisation d’un produit.