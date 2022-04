Gartner a récemment publié un rapport dans lequel il dresse un état des lieux de l'évolution du marché des semi-conducteurs entre 2020 et 2021. Les chiffres sont impressionnants. Les revenus mondiaux de ce marché ont augmenté de 26,3% pour atteindre 550 milliards d'euros.

Le marché des semi-conducteurs est dominé par la Corée du Sud

Pour Andrew Norwood, VP recherche chez Gartner, « la montée en puissance des smartphones 5G et la combinaison d'une forte demande et d'une augmentation des prix des matières premières ont fait grimper les prix des semi-conducteurs. Cela a contribué à une croissance significative des revenus en 2021 ». C'est Samsung Electronics qui décroche la première place dans le classement des vendeurs de semi-conducteurs (avec un récent investissement de 175 milliards d'euros). Ses revenus sont en hausse de 28% entre 2020 et 2021. Le fabricant coréen se positionne juste devant Intel, pour la première fois depuis 2018. D'autres fabricants ont connu de belles évolutions. C'est notamment le cas d'AMD (+68,6%) et de Mediatek (+60,2%).

Dans la même catégorie Wikipédia : l’arrêt des dons en cryptomonnaies envisagé

Dans son rapport, Gartner note que le changement le plus significatif dans ce classement des fournisseurs de semi-conducteurs en 2021 est la sortie de HiSilicon du top 25. Comme l'explique Andrew Norwood, « le chiffre d'affaires de HiSilicon a diminué de 81%, passant de 8,2 milliards de dollars en 2020 à 1,5 milliard de dollars en 2021. Une conséquence directe des sanctions américaines contre l'entreprise et sa société mère Huawei ». À contre-courant de l'évolution du marché. Ces sanctions ont évidemment un impact sur la part de marché de la Chine, qui ne représente plus que 6,5% de la production mondiale de semi-conducteurs en 2021.

Une demande en hausse de 34,9% sur le marché de l'automobile

C'est la Corée du Sud qui a connu la plus forte augmentation de sa part de marché en 2021. Le pays détient désormais 19,3% du marché mondial des semi-conducteurs. Si les revenus mondiaux ont autant augmenté, c'est parce que la demande est très forte. Gartner précise que l'année 2021 a vu le retour d'une forte demande sur les marchés de l'automobile et de l'industrie. Le marché automobile a surpassé tous les autres marchés, avec une augmentation de la demande de 34,9% en 2021. Sur le marché des smartphones, la demande a connu une croissance de 24,6%.

Enfin, le passage au télétravail, un changement de paradigme majeur pour les salariés du monde entier, a joué sur l'évolution de ce marché. Cette tendance a alimenté l'augmentation des déploiements de serveurs par les fournisseurs de services cloud. Un investissement indispensable pour offrir de bonnes conditions de travail à ses équipes. Le télétravail a également poussé de nombreuses entreprises à équiper leurs salariés avec des ordinateurs portables, ce qui n'était pas toujours le cas avant la crise sanitaire.