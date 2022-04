De nombreux observateurs pensaient que l'ère de Snapchat était révolue. Ils se sont trompés. Le réseau social est en pleine forme (financière également, puisque la plateforme génère des bénéfices depuis quelques mois) et les français l'utilisent de plus en plus : 94% des 15-24 ans utilisent l'application en France et 18 millions de personnes se connectent chaque jour sur Snapchat, soit 40% des internautes français.

Snapchat séduit de plus en plus les français

Snapchat n'est pas mort, bien au contraire. Selon une récente étude de Médiamétrie, 47% des internautes français ont consulté l’application au moins une fois durant le mois de janvier 2022. Par ailleurs, l'évolution du réseau social entre 2020 et 2022 est assez impressionnante : les visiteurs uniques mensuels ont augmenté de 26%, tandis que les visiteurs uniques quotidiens ont connu une croissance de 32%. Des chiffres qui permettent à Snapchat de pointer à la troisième place des réseaux sociaux les plus utilisés en France et même de décrocher la première place en tant qu'application mobile la plus visitée au quotidien chez les 15-49 ans.

David Sourenian, Head of Marketing Europe, chez Snap, précise que « depuis sa création, Snapchat a pour mission d’offrir un espace authentique où sa communauté peut s’exprimer naturellement en toute sécurité. L’ouverture de l’application directement sur la caméra permet une communication visuelle rapide et aide à tisser des liens plus étroits ». Il semblerait que cet environnement sécurisé et les nombreuses fonctionnalités proposées aux utilisateurs, aient contribué à cette belle croissance de l'audience en France. Chaque jour, les français passent 49 minutes de leur temps sur Snapchat.

L'application de la convivialité et de la créativité

Le réseau social a renforcé sa position depuis la crise sanitaire. En effet, sur Snapchat, les utilisateurs français viennent chercher de la bonne humeur et considèrent qu'il s'agit d'un réseau social convivial. Dans le contexte difficile de la pandémie, les internautes ont trouvé dans Snapchat une sorte de cocon réconfortant. Selon l’étude de Médiamétrie, 5 émotions sont associées au réseau social : la joie, la tolérance, la créativité, la cohésion et la spontanéité. Snapchat répond à l'usage premier des réseaux sociaux : le divertissement. Quand d'autres se sont transformés en plateforme publicitaire ou en organe de presse digital.

Le réseau social se transforme en « l'application des meilleurs amis ». Comme la plupart des réseaux sociaux privilégient les marques ou les partenariats, les français se rabattent sur le réseau social qui tient encore sa promesse. 90% des utilisateurs indiquent aimer partager et célébrer des moments de leur vie sur la plateforme, et 54% d’entre eux confirment que s’amuser est devenu une valeur primordiale. Snapchat est le réseau social le plus utilisé pour créer du contenu avec sa caméra : 3 utilisateurs sur 5 utilisent la communication visuelle pour échanger avec leurs proches.