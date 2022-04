Lors de la conception d’un projet de UI/UX, les professionnels doivent créer des faux profils utilisateurs ou des personas pour offrir un rendu plus véritable. Il existe justement des outils gratuits permettant de générer des avatars et des noms à utiliser pour des prototypes. Parmi eux, Random Users.

Un avatar et un nom généré en un clic

Random Users est un outil totalement gratuit. Il est accessible depuis n’importe quel navigateur web. Pour obtenir un profil utilisateur, rien de plus simple. Sur la page d’accueil, il faut sélectionner quelques critères. L’outil propose d’abord de choisir si l’on souhaite un homme ou une femme. Cela permet de filtrer les photos et les noms proposés. Le reste des éléments concerne l’esthétisme de l’avatar.

Dans la même catégorie Grâce à l’IA, cet outil vous permet de créer des publications social media soignées

En effet, deux formes sont disponibles pour le rendu : carrée ou ronde. Il est proposé en couleurs, mais il est toutefois possible d’ajouter un filtre noir et blanc ou sépia dessus. Pour cela, il suffit de cliquer sur l’une des trois petites icônes suivantes : le visage sans bouche, le poisson ou la palette de couleurs. À noter que plus l’on appuie sur le filtre sepia, plus l’effet est renforcé et le contraste est intensifié. Cependant, les fonctionnalités de filtres ne sont pour le moment disponibles que sur la version desktop.

Les modifications s’effectuent en temps réel et sont visibles en dessous des boutons de l’outil. Une fois toutes les préférences renseignées, il convient de choisir parmi les avatars et les noms proposés. L’image peut être téléchargée à l’aide d’un simple clic droit. Pour le nom, il suffit de cliquer dessus pour qu’il soit copié dans le presse-papier. Les éléments peuvent ensuite être utilisés dans un projet ou pour un prototype.

Il faut cliquer à nouveau sur « Male » ou « Female » pour avoir d’autres propositions. Dans le cas où vous ne voudriez pas utiliser le visage d’une personne, Random Users propose aussi des avatars faits de pixels. L’outil en génère autant que l’on souhaite, tant que l’on appuie sur le bouton « Generate ». Là encore, les formes carrée et ronde sont proposées.