Lorsque l’on souhaite investir en bourse, il n’est pas toujours évident de savoir par où commencer. Quelles sont les entreprises les plus rentables ? Sur quel marché boursier est-il plus judicieux de se lancer ? Autant de questions qui nécessitent de nombreuses heures de recherches pour avoir des réponses. Pour réaliser plus aisément ses premiers investissements, il existe Tykr. L’outil guide les utilisateurs tout au long de leur parcours en trouvant des actions en vente et en leur expliquant pourquoi il faudrait investir ou non.

Un outil facile à prendre en main

Tykr est une plateforme conçue pour les débutants en investissement. Depuis l’onglet « Education », il est possible de se former grâce aux multiples ressources pédagogiques disponibles. Il en existe pour comprendre les bases de l’investissement, ou sur des thématiques précises. Des webinars et podcasts sont également proposés.

Sur l’onglet « Explore », l’utilisateur retrouve un dashboard complet avec toutes les métriques sur les entreprises introduites en bourse. On retrouve le cours des actions, les différents marchés boursiers (plus de 30 000 sont disponibles sur Tykr) ou encore les sociétés les plus cotées. Ces informations sont essentielles pour comprendre par où commencer ses investissements. L’avantage, c’est que la plateforme indique s’il est judicieux d’investir dans une entreprise ou si le cours est trop élevé.

En cliquant sur le nom d’une entreprise, il est possible d’avoir un graphique sur l’évolution du cours de ses actions. Tykr indique aussi un score : plus il est élevé, plus l’investissement semble sûr. Il s’agit d’une des données les plus importantes pour savoir s’il se révèle pertinent d’investir ou non. Il convient par ailleurs de s’intéresser aux autres diagrammes proposés par la plateforme, notamment celui du retour sur investissement (ROI), de l’évolution du chiffre d’affaires de la société et la marge de sécurité. Pour éviter de prendre des risques inutiles, un algorithme analyse également la santé financière de l’organisation.

Si certains termes peuvent sembler un peu flous au premier abord, pas de panique, Tykr explique chacun d’entre eux de manière compréhensible. De cette façon, il n’est pas nécessaire d’aller chercher des informations sur le web, car chaque élément est centralisé et commenté. Cela permet de gagner du temps, particulièrement dans l’analyse de stocks, qui prend initialement plusieurs heures.

En ce moment, l’outil est proposé au prix de 119 dollars à vie au lieu de 900 dollars sur la marketplace AppSumo. L’offre permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme.

