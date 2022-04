L’objectif d’une stratégie de communication interne est de faire circuler l’information de manière efficace. Toutefois, ce n’est pas le cas dans toutes les organisations. Selon une étude de Trade Press Services, 74 % des collaborateurs estiment ne jamais être mis au courant des nouvelles relatives à leur entreprise. Cette mauvaise communication peut impacter l’ensemble du fonctionnement d’une société : la gestion d’un dossier, le déroulement d’un projet…

Pour l’améliorer, il est pertinent de mesurer certains indicateurs clés de performance (KPI). Dans son dernier livre blanc, Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise, vous explique pourquoi il est important de surveiller sa communication interne et sur quels KPIs s’appuyer pour l’optimiser.

Pourquoi mesurer ses efforts de communication interne ?

L’analyse de données est une étape primordiale pour s’assurer que la stratégie de communication interne de son entreprise soit efficace. Sans cela, il est difficile d’identifier les éléments à améliorer et de lever tous les freins à la réussite de son organisation.

Dans la même catégorie Question diversité, la publicité passe son examen de conscience

Dans ce livre blanc, Jamespot présente plusieurs raisons qui pourraient vous amener à suivre les indicateurs clés de performances relatives à votre plan de communication en interne, à commencer par le budget. Les responsables doivent déterminer si les ressources allouées sont adéquates. Un budget mal défini peut être contre-productif pour une société. Les données jouent donc un rôle essentiel pour identifier les dépenses inutiles et mal placées. Elles permettent également de prouver à ses supérieurs le retour sur investissement (ROI) de certaines actions entreprises pour la communication interne.

D’autres facteurs sont aussi à prendre en compte, comme le temps. Certains processus sont chronophages et pourraient être améliorés. Pour cette raison, il peut être judicieux de mettre en place un système d’étude et d’analyse de la communication interne. Il est un point d’appui essentiel pour déterminer si le temps consacré à un projet en vaut la peine. Dans le cas contraire, il est recommandé de revoir certaines pratiques et formats de communication. Dans cet ebook, vous découvrirez les nombreuses idées de Jamespot dont vous pourrez vous inspirer.

Mesurer des KPI peut aussi permettre d’améliorer le bien-être des collaborateurs. L’étude révèle que 87 % d’entre eux ne sont pas vraiment engagés au travail. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine, comme le salaire ou encore des missions peu adaptées au poste. Une mauvaise communication interne peut également être un élément décisif, car les salariés seront moins investis dans la vie de l’entreprise et pourraient, à terme, démissionner. En vous procurant ce livre blanc, vous pourrez prendre connaissance des deux autres raisons pour lesquelles il est important de mesurer les efforts entrepris autour de sa communication interne.

Les KPIs sur lesquels s’appuyer

Pour définir les métriques à prendre en compte, il convient avant tout d’identifier ses besoins et les canaux ou supports de communication privilégiés. Par exemple, une entreprise qui utilise un outil collaboratif devra plutôt s’intéresser au taux d’adoption. Concrètement, il s’agit de la façon dont les collaborateurs vont s’approprier une plateforme. Cela se traduit par le nombre de téléchargements d’application et de temps passé dessus. De bonnes statistiques signifient que le projet déployé a été accepté par les équipes.

Pour être améliorées, les réunions doivent aussi être mesurées à l’aide de KPIs. Cela peut par exemple être le taux d’engagement. En étudiant l’implication de ses collaborateurs, un responsable peut identifier les points sur lesquels travailler pour susciter plus d’interactions, et donc que chacun s’exprime davantage sur des sujets importants ou des projets.

Pour s’assurer que la communication interne soit fonctionnelle au sein de son organisation, il peut être judicieux de récolter les feedbacks de ses salariés. De manière anonyme, chaque personne exprime son ressenti et donne des réponses honnêtes sur ce qui fonctionne le mieux et le moins. Dans ce livre blanc, Jamespot vous explique comment procéder pour réaliser correctement votre enquête. Vous découvrirez aussi quatre autres KPIs supplémentaires dont il faut tenir compte.

Dans la dernière partie, Jamespot dévoile les différentes solutions existantes pour optimiser sa communication interne en cas de mauvais résultats. Pour toutes les connaître et prendre connaissance des conseils d’experts du domaine, n’oubliez pas de télécharger cet ebook