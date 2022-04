Le réseau social TikTok a toujours le vent en poupe, et en vient même à faire un pied de nez à ses concurrents. Ses recettes publicitaires, au niveau mondial, devraient dépasser en 2022 celles de Twitter et Snapchat réunies.

S’il est impossible de douter de la croissance d’utilisateurs de TikTok face à d’autres réseaux sociaux, le développement des revenus est une autre affaire. L’application de ByteDance reste jeune dans le paysage numérique, et sa monétisation encore peu mature. Les formats publicitaires sont peu nombreux, et les annonceurs n’ont pas encore tous ajouté TikTok dans leurs plans média.

TikTok plus forte que Twitter et Snapchat réunis

Un rapport d’eMarketer, estime pourtant que l’application de partage de courtes vidéos devrait tripler ses revenus publicitaires. En 2021, TikTok a amassé 3,58 milliards d’euros. Pour 2022, le cabinet estime que ce chiffre grimpera à 10,75 milliards d’euros, soit un peu plus que celui de Twitter et Snapchat combinés.

Cette progression impressionnante est due aux efforts menés par le réseau social pour étoffer son offre publicitaire depuis près d’un an. TikTok a récemment créé une partie Shopping en partenariat avec la plateforme Shopify. Afin de permettre aux annonceurs de lancer facilement des campagnes, c’est un autre partenariat, avec Vimeo et Canva qui a vu le jour cet été. Avec Jumps, TikTok a également créé des ponts avec des applications tierces et de nouveaux formats publicitaires. Afin de soutenir les pratiques de social commerce, ByteDance a même lancé une application de shopping, baptisée Fanno.

Bien que ces formats publicitaires soient encore récents, ils devraient conquérir de nombreux annonceurs, et ainsi permettre à TikTok de tripler ses revenus. La plus forte progression devrait avoir lieu aux États-Unis où l’on attend +50% de dépenses. En revanche, les recettes publicitaires ne devraient pas tripler chaque année. Elles sont estimées à 16,66 milliards d’euros pour 2023, 21,77 mds€ en 2024.

Tout comme Facebook à une époque, TikTok a besoin de multiplier le nombre d’annonceurs pour se développer financièrement. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, le réseau social a déjà sérieux arguments. Il lui faut donc proposer une plateforme publicitaire robuste et efficace, ainsi que des formats adaptés à divers objectifs.