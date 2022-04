LinkedIn est un canal efficace pour faire de la prospection B2B, mais qui demande un peu de temps. Il faut identifier les bonnes personnes avec lesquelles entrer en contact, écrire un message pertinent pour chaque personne, être actif sous les publications… Pour faciliter cela, il existe des outils comme Waalaxy. Il permet d’automatiser tout le processus et de réaliser de la prospection multicanale en quelques clics.

Générer davantage de leads facilement

Waalaxy est une extension disponible sur Google Chrome. Elle permet d’automatiser la génération de leads qualifiés sur LinkedIn et par e-mail. L’objectif est de réussir à trouver facilement de nouveaux clients et d’établir un contact avec eux. Pour utiliser l’outil, aucune connaissance technique n’est nécessaire. Il faut simplement connecter son compte LinkedIn.

Dans le cas où l’on souhaiterait faire de la prospection sur le réseau social, il faut d’abord sélectionner un des modèles de messages proposés par l’extension. Il en existe plusieurs, avec des phrases d'accroche très différentes des unes des autres. L’utilisateur peut personnaliser le contenu pour qu’il soit plus pertinent. La seconde étape consiste à ajouter sa liste de prospects via LinkedIn Search, LinkedIn Sales Navigator ou un fichier CSV. Il suffit alors de lancer sa campagne de prospection.

L’extension permet d’envoyer sept-cent invitations automatiques sur LinkedIn par semaine. Il s’agit d’un avantage considérable lorsqu’on sait que la plateforme sociale les limite à cent. Cela signifie que Waalaxy offre davantage de chances d’entrer en contact avec des prospects pertinents.

Dans le cas où ils n’accepteraient pas votre demande, il est toujours possible de découvrir leurs coordonnées de contacts via l’outil de recherche d’e-mails, afin de leur envoyer des messages personnalisés. Grâce à l’intégration de Dropcontact, on s’assure de n’obtenir que des adresses e-mails vérifiées et professionnelles. Elles sont récupérées grâce à des algorithmes de recherche et de vérification conformes au RGPD. Cela permet de gagner un temps précieux dans la prise de contact.

À noter qu’il est également possible d’automatiser ses workflows. Concrètement, cela signifie que l’utilisateur peut lancer une campagne de prospection dès qu’un individu commente une de ses publications LinkedIn ou visionne son profil. Depuis un dashboard, il a la possibilité de suivre les retombées de ses actions et d’en savoir plus quant au taux de réponse sur le réseau social et par e-mail.

La version gratuite de Waalaxy permet d’utiliser les fonctionnalités LinkedIn, d’envoyer cent invitations par semaine et de programmer des relances automatiques. Pour aller plus loin, il faudra s’équiper de la version payante, proposée à 59 dollars à vie au lieu de 1600 dollars. Elle permet à trois collaborateurs d’utiliser l’outil. Dans le cas où vous auriez besoin de plus d’accès, deux autres licences sont proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.