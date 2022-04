Face à ce constat, les créateurs de Y-Brush ont développé un produit unique : une brosse à dents qui s’adapte à toutes les mâchoires et permet de laver toutes ses dents simultanément.

Cette solution innovante diminue le temps de brossage de 2 minutes à 10 secondes. Concrètement, cela signifie que le temps de lavage de dents est divisé par 12.

Grâce à ce concept innovant Made in France, l’entreprise a connu une croissance rapide. À ce jour, 60 000 personnes font confiance à la brosse à dents de Y-Brush. Ce développement a été propulsé par son passage dans les deux premières saisons de l’émission Qui veut être mon associé ?, qui met en valeur des projets de start-ups. En parallèle, la société a participé aux trois dernières éditions du CES de Las Vegas, où elle a rencontré un succès sans précédent.

Une technologie révolutionnaire

Le fonctionnement de la brosse à dents développée par Y-Brush est similaire à celui d’une brosse à dents électrique classique. On retrouve une brosse individuelle avec des filaments en nylon et des vibrations pour le mouvement de brossage. Toutefois, sa forme en Y si particulière vient changer la donne : elle nettoie toutes les dents d’une même arcade d’un coup au lieu de les brosser une par une. Le brossage reste donc efficace et ne dure que 10 secondes. Un atout considérable, lorsqu’on sait que peu de Français se brossent les dents durant la durée recommandée. La Y-Brush est de ce fait idéale pour gagner du temps, et plus efficace que la moyenne des brossages en France.

Cela est rendu possible grâce à une technologie NylonMed v2, une brosse en nylon composée de 35 000 filaments qui nettoient à la fois les dents et les gencives. Il faut noter qu’il s’agit du seul produit de cette forme sur le marché qui est efficace. La plupart des autres produits sont des copies qui utilisent de gros picots en silicone. Ces derniers sont trop souples pour retirer la plaque dentaire. Ils caressent seulement la dent, tandis que le nylon la frotte. Cela permet de nettoyer ses dents en profondeur.

La promesse audacieuse de Y-Brush a été approuvée par une clinique indépendante. Elle a validé l’efficacité de cette brosse à dents révolutionnaire, qui a été développée durant quatre ans en collaboration avec une équipe de dentistes français.

Une brosse à dents qui convient à tous

Y-Brush a été conçue de telle manière qu’elle puisse convenir à tous. Grâce à sa brosse super-flexible, qui est sans latex ni silicone, elle s’adapte à toutes les mâchoires et à toutes les dentitions. Son taux de retour est en dessous de 3 %, preuve que le produit convient à la totalité des consommateurs. Il existe même un pack destiné aux enfants, qui sont parfois plus réticents à se brosser les dents ou réalisent mal le geste avec une brosse à dents classique. Un problème qu’il n’y a pas avec la Y-Brush, qui est simple d’utilisation.

Avec ses trois modes de vibrations, le produit s’adapte aussi à la sensibilité dentaire de chacun. Elle propose un mode doux en 15 secondes, un mode standard en 10 secondes et un mode intensif en 5 secondes.

Pour de nombreux Français, l’efficacité de Y-Brush n’est donc plus à prouver : sur TrustPilot, ils ont attribué la note de 4,2/5 à cette brosse à dents révolutionnaire. Les journaux télévisés de TF1, BFMTV, M6 et France 2 ont également vanté les mérites du produit. Pour se la procurer, il suffit de se rendre sur la boutique en ligne de Y-Brush, ou sur les sites de la Fnac, de Darty, de Boulanger, de Rue du Commerce ou encore d’Amazon.