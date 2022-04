Le Live Shopping est clairement la nouvelle tendance e-commerce qui séduit les consommateurs. Depuis plusieurs mois, de plus en plus de marques développent ce format pour attirer une nouvelle cible et booster leurs ventes. L'avènement du digital et des réseaux sociaux permettent la démocratisation de ce nouveau format qui consiste à consiste organiser des sessions vidéos au cours desquelles les entreprises présentent et commercialisent une sélection de produits.

Un webinar pour tout comprendre du Live Shopping

Agorapulse, l’outil français leader dans la gestion des réseaux sociaux, vous donne rendez-vous pour un webinar avec une entreprise spécialisée dans le Live Shopping : Caast. Cette solution de Live Commerce permet aux enseignes e-commerce et marketplaces d’humaniser leur expérience client.

Au cours de ce webinar, Antoine Leclercq, CEO de Caast et Pierre Seillier, Head of Marketing France chez Agorapulse, vous livreront de précieux conseils pour mettre en place une stratégie de Live Shopping.

Agorapulse vous donne rendez-vous le 20 avril à 11h30

En 2022, le Live permet aux e-commerçants de digitaliser l’animation commerciale dans l’objectif d’augmenter les ventes en ligne. Au cours de ce webinar, vous découvrirez également que grâce au replay, vos prospects et clients auront accès à un contenu pérenne qui permet la consultation une fois le live terminé. Aujourd’hui, la solution de Caast est utilisée par les principaux e-commerçants français, à savoir : Carrefour, Fnac, Cdiscount, Cultura, Boulanger ou encore Sephora.

D’abord pratiqué en Chine, le Live Shopping est rapidement apparu dans la stratégie des retailers occidentaux, notamment en Europe. Au programme de ce webinar :

Ça veut dire quoi faire du Live Shopping ?

Les exemples des marques qui cartonnent

L’impact du Live Shopping sur les ventes

Les clés pour réussir son live

Comment bien utiliser les influenceurs avec le Live Shopping ?

Sur quels réseaux sociaux faut-il se positionner ?

Au-delà de l’impact direct perceptible sur les ventes, ce nouveau format permet aussi aux marques de tisser un lien plus fort avec leurs communautés. Comme vous le découvrirez lors de ce webinar, ce type de format est généralement diffusé sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont les plus plébiscités pour le Live Shopping sont Twitch, YouTube, Instagram et TikTok. Certaines plateformes proposent même des fonctionnalités d’achat directement intégrées. Le Live Shopping est un format très prometteur pour les marques. Si vous souhaitez intégrer cette brique à votre stratégie marketing, pensez à vous inscrire au webinar d’Agorapulse.