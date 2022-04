Dans un document publié le 1er avril 2022, la Plate-forme Automobile (PFA) dévoile les chiffres du marché de l'automobile en France pour le mois de mars 2022. Pour la première fois, la part des voitures électriques rechargeables représente plus de 20% des ventes totales (21,4%), cela représente une forte augmentation par rapport à la même période en 2021.

L'électrique pourrait prendre l'ascendant sur le diesel

En mars 2022, le marché automobile français comptabilise 181 134 immatriculations. Une baisse de 21,41% par rapport à mars 2021. C'est le constat fait par les analystes automobiles depuis quelques semaines : les ventes de voitures sont en chute libre par rapport à l'année précédente. Si on prend le premier trimestre de l'année 2022, on constate une baisse globale de 18,79% par rapport à 2021. On est encore loin des chiffres de 2019. Avant la crise sanitaire, les constructeurs automobiles avaient réalisé un mois de mars 2019 record avec quasiment 240 000 immatriculations.

Autre constat fait par les analystes : la part des ventes des véhicules diesel baisse, tandis que celle des véhicules électriques augmente. En mars 2020, la part du diesel sur l'ensemble des ventes de véhicules en France représentait 31%. Elle est tombée à 14% au mois de mars de cette année. À l'inverse, la part des ventes de véhicules électriques a augmenté. Les grands gagnants encore une fois ce mois-ci ont été les véhicules électriques rechargeables qui représentent en tout 21,4% des ventes dont 13,5% pour les véhicules 100% électriques, 7,9% pour les véhicules hybrides rechargeables et 18,9% pour les hybrides non rechargeables.

C'est Tesla qui vend le plus de voitures électriques en France

Si les voitures essence représentent encore 39,1% du marché, les observateurs pensent que les véhicules électriques pourraient prendre l'ascendant sur le diesel au cours de l'année 2022. Dans son état des lieux, la Plate-forme Automobile a également réalisé un classement des véhicules électriques les plus vendus en France. Sans surprise, c'est la Tesla Model 3 (3 882 exemplaires vendus) qui remporte la compétition. En deuxième place, on retrouve la Dacia Spring (2 111 exemplaires) et juste derrière vient la Peugeot E-208 (1 842 exemplaires).

La tendance de l'électrique devrait continuer de progresser au cours des prochaines années. Entre 2020 et 2021, les ventes de voitures électriques avaient déjà doublé. Les constructeurs misent quasiment tous sur l'électrique. On sait par exemple que l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi va fabriquer 35 nouveaux véhicules électriques d’ici 2030 pour peser contre le groupe Volkswagen et Stellantis. En Asie, Toyota a présenté 17 nouveaux concepts électriques en décembre 2021. Avec un investissement de 15,6 milliards d'euros, le constructeur japonais vise 3,5 millions de ventes d'ici 2030. La dynamique est du côté de l'électrique.