Au moment de choisir une nouvelle infrastructure technologique, il est primordial de s’intéresser à sa capacité à évoluer. En effet, elle doit avoir les fonctionnalités nécessaires pour accompagner une entreprise lors de pics d’utilisation ou d’ajouts de nouveaux produits et durant son internationalisation. Dans un guide, Kaliop, le spécialiste de la transformation digitale et de l'innovation et Contentful, solution de gestion de contenu (CMS), décryptent les sept dimensions de la scalabilité dont il faut tenir compte lors du choix de son infrastructure digitale.

La dimension internationale pour poursuivre sa croissance

Les défis qu’impose l’extensibilité géographique sont importants : répartition des équipes, localisation, devises… Il faut aussi s’intéresser aux exigences légales et réglementaires du pays visé. En parallèle, il faut s’assurer que la plateforme reste performante dans toutes les régions du monde, avec une vitesse de téléchargement optimale et une bonne fiabilité du réseau Internet.

Dans la même catégorie Le Conseil d’État retire les fréquences de Starlink en France

Pour réussir à séduire une clientèle internationale, il convient d’avoir un site web traduit convenablement afin d’avoir une offre compréhensible par chaque utilisateur. Cela requiert de s’intéresser aux expressions idiomatiques et aux mots qui pourraient être offensants dans d’autres cultures. Pour cela, il faut s’armer d’outils de traduction, ainsi que d’une solution de gestion de contenu. De cette façon, il est plus simple de gérer le contenu qui est créé et mis en ligne. En vous procurant ce livre blanc, vous découvrirez comment Biogen, une entreprise internationale de biotechnologies, est parvenue à déployer une plateforme d’information sur la neuroscience dans 25 pays.

Au moment de choisir son infrastructure technologique, il est donc primordial d’opter pour une plateforme complète qui pourra accompagner une entreprise dans tout son processus d’internationalisation. En plus des outils de traduction, elle doit être dotée de fonctionnalités de localisation, des autorisations requises, et permettre de diffuser des contenus de manière rapide et fiable dans toutes les régions du monde.

L’aspect international est l’une des sept dimensions de la scalabilité à prendre en considération au moment de choisir votre infrastructure digitale. Dans leur livre blanc, les experts de Kaliop et Contentful abordent les six autres éléments clés dont il faut tenir compte. Pour les découvrir, n’oubliez pas de télécharger le guide complet