Progressivement, les techniques de marketing traditionnelles s’essoufflent. Les consommateurs deviennent hermétiques face aux discours promotionnels et aux approches marketing trop agressives. Ils sont désormais en quête d’une expérience client singulière et engageante. Pour cette raison, plusieurs entreprises optent pour des contenus interactifs. Ils sont utiles pour améliorer son taux d’engagement, collecter des données first et zero-party ou encore accroître ses ventes.

Dans la même catégorie Criteo et Inria explorent la transparence des IA publicitaires

Une variété d’exemples de campagnes

Cela requiert toutefois de manier les rouages du marketing interactif et de faire constamment preuve de créativité. Pour éviter le syndrome de la page blanche et trouver du contenu qualitatif sur lequel s’appuyer, Qualifio propose un outil intéressant. Il s’agit d’ un catalogue qui regroupe les meilleures campagnes créées par ses utilisateurs chaque mois.

Avec ce catalogue, plus besoin d’arpenter le web en quête d’inspiration. Depuis l’outil, il est possible d’accéder facilement à de nombreuses campagnes marketing interactives. Concernant les critères de sélection, il s’agit des contenus préférés des experts de Qualifio. Ils sont avant tout classés par secteurs :

Média ;

Divertissement ;

Retail/e-commerce ;

Alimentation et boissons ;

Voyages/transports ;

Beauté/cosmétiques ;

Sport ;

Autre domaine.

Au total, ce sont huit catégories qui sont disponibles sur le site. En appuyant sur l’une d’entre elles, on découvre des sous-catégories : il s’agit des objectifs de campagne. Il en existe trois : l’engagement, la collecte de données et l’activation des ventes. Il suffit d’en sélectionner un pour accéder à une variété d’exemples desquels s’inspirer.

Pour chacun d’entre eux, on obtient le titre de la campagne ainsi que son format. Il peut s’agir de quiz et concours comme un escape game, d’instants gagnants comme une roue de la fortune ou encore de sondages. Certains contenus proposés utilisent des méthodes comme la gamification, c’est-à-dire qu’ils reprennent les mécanismes des jeux. On retrouve par exemple le juste prix, le jeu du runner et les puzzles. Autant de formats qui ont permis à plusieurs entreprises de créer des campagnes marketing efficaces.

S’inspirer des grandes entreprises

En un coup d’œil, on obtient un aperçu des campagnes de grandes sociétés comme Cacharel, Nespresso ou encore OCS. Pour connaître en détail les actions qui ont été menées, il suffit de cliquer sur « Lire plus ». On retrouve alors le descriptif de la campagne marketing interactive en question, avec davantage d’informations à son sujet comme les formats choisis, la stratégie adoptée…

Pour célébrer le dixième anniversaire de la série Games of Thrones, la plateforme de streaming vidéo a par exemple mis en place plusieurs défis. Les utilisateurs pouvaient s’essayer au jeu du memory, qui nécessite d’associer des cartes identiques présentées faces cachées et un « qui est-ce ». Ils ont également eu l’opportunité d’essayer les quiz swiper. De la même manière que sur Tinder, les participants doivent « swiper » vers la gauche ou la droite pour répondre aux questions qui s’affichent sur leur écran.

Il ne s’agit que l’un des cent exemples présents dans le catalogue de Qualifio. Il permet d’accéder facilement et rapidement à de multiples modèles sur lesquels s’appuyer. Peu importe le secteur d’activité ou le type de société, on s’assure d’y trouver de nombreuses idées. En somme, cet outil est d’une aide précieuse dans la réflexion et l’élaboration d’une stratégie marketing.

À propos de Qualifio : Qualifio fournit aux marques qui souhaitent engager leurs audiences des outils de collecte de données et de fidélisation pour qu’elle puissent développer des communautés de passionnées. Envie d’en savoir plus ? Tout est expliqué dans cette vidéo de 84 secondes !