En collaboration avec le chef pâtissier Yazid Ichemrahen et le designer Vincent Darré, Monoprix vient de dévoiler ses deux premières collections de NFT. Ils seront vendus 0,09 ETH et permettront d'accéder à des expériences exclusives et de s'initier au crypto-art.

Des NFT à vendre pour 0,09 ETH

C'est dans le cadre des célébrations de ses 90 ans que Monoprix a décidé de marquer le coup et de plonger dans le Web3. Dans la continuité de la stratégie d’innovation engagée par le groupe Casino début 2022, Monoprix vient de franchir une nouvelle étape. En s'associant à des créateurs de premier plan, Monoprix veut démocratiser l’accès aux œuvres numériques. Depuis le 4 avril, six NFT sont disponibles en série limitée. On retrouve notamment un gâteau numérique, imaginé par Yazid Ichemrahen, qui ne sera vendu que sous sa forme digitale. Ce NFT n'est disponible qu'en 90 exemplaires.

Dans la même catégorie Amazon signe avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance pour 83 lancements

Dans la collection réalisée par le designer Vincent Darré, on retrouve 5 oeuvres de crypto-art différentes, (Cadavre exquis, Nature morte, Déjeuner sur gazon, Les mélodies et Perspective métaphysique) chacune déclinée en 18 variations. Soit à nouveau un total de 90 NFT. Un clin d'œil aux 90 ans que Monoprix célèbre cette année. L’acquisition de ces NFT est possible grâce à la blockchain Ethereum (ETH). Chaque NFT sera proposé au prix de 0,09 ETH (l'équivalent de 267 euros).

Monoprix veut démocratiser l'accès aux œuvres numériques

Pour faire l'acquisition de ces NFT, il faudra se rendre sur un site dédié. Sur cette plateforme, Monoprix propose également des explications à ses clients le fonctionnement des NFT, pour appréhender ce nouvel univers. Comme l'explique Ferdinand Tomarchio, Directeur digital, data et informatique de Monoprix et Directeur digital du groupe Casino, « ces derniers mois, Monoprix a incontestablement pris le tournant du e-commerce en étant toujours plus innovant et performant dans sa stratégie omnicanale et digitale. Aujourd’hui, nous partons à la conquête des blockchains avec 6 NFT proposés en édition limitée ».

Le groupe Casino a déjà fait une incursion dans le Web3 en achetant des terrains virtuels sur The Sandbox pour une autre enseigne : Leader Price. Selon Maguelone Paré, Directrice Transformation et Innovation chez Monoprix, « cette innovation répond aux nouveaux besoins de nos clients urbains connectés, mais aussi à ceux d'une clientèle curieuse d’explorer les nouveaux territoires technologiques et qui souhaite être accompagnée par des acteurs de son quotidien pour franchir le pas. Nous allons apprendre avec eux de cette première expérience afin d’envisager les prochaines concrétisations ».