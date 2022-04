Sur une image, il y a parfois certains éléments que l’on souhaiterait faire disparaître. Cela peut être un individu en arrière-plan, un texte peu pertinent ou un objet. Pour les supprimer, nombreux sont les professionnels qui se tournent vers des logiciels comme Photoshop. Il est toutefois nécessaire de maîtriser ses fonctionnalités et d’avoir quelques connaissances. Pour simplifier la retouche de photo, il existe des alternatives gratuites comme Magic Eraser qui permettent d’enlever n’importe quel élément en quelques clics.

Effacer un objet en quelques clics

Magic Eraser est un outil entièrement gratuit et accessible depuis son navigateur web. Aucune inscription n’est requise pour l’utiliser. Sur la page d’accueil, il suffit de télécharger son image depuis son explorateur de fichier en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. La photo en question apparaît ensuite, avec un curseur vert. Il est possible de modifier sa taille afin de sélectionner des zones plus petites ou plus grandes. Cela nécessite de régler sa taille depuis l’éditeur de photo.

Pour retirer un objet dans son intégralité, il faut le sélectionner en entier en restant appuyé sur son curseur. L’entourer ne permettra pas de le supprimer. Une fois la zone définie, l’utilisateur n’a qu’à relâcher le curseur pour découvrir son image sans l’élément en question. Une intelligence artificielle (AI) se charge de recréer le fond de la photo. Cela donne l’illusion que l’objet effacé n’a jamais fait partie du contenu. Il est possible de voir la différence avec la photo d’origine en appuyant sur le bouton « Original ».

Dans le cas où les changements apportés par Magic Eraser ne seraient pas satisfaisants, le bouton « Undo » permet de revenir en arrière et d’annuler les modifications. Une fois que le rendu de l’image est optimal, un clic sur « Download » permet de la télécharger sur son appareil. Pour le moment, seulement le format .JPG est proposé. Il convient donc de dire qu'uniquement quelques secondes sont nécessaires pour retoucher des images.

À noter que l’outil ne conserve aucun des contenus qui sont téléchargés. Dans le cas où vous souhaiteriez poser une question au créateur de Magic Eraser, une FAQ est disponible directement sur son site web.