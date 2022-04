Lors de l’achat ou de la construction de l’infrastructure technologique d’une entreprise, plusieurs éléments sont à prendre en compte. L’un des plus importants est sa scalabilité, c’est-à-dire sa capacité à évoluer dans le temps.

Une infrastructure incapable d’évoluer peut provoquer des ralentissements et une réorganisation coûteuse, devenant un véritable handicap au bon développement d’une entreprise.

Pour cette raison, il faut accorder une importance particulière à la croissance de l’infrastructure technologique envisagée. Dans un guide, Kaliop, le spécialiste de la transformation digitale et de l'innovation et Contentful, solution de gestion de contenu (CMS), reviennent sur les dimensions de la scalabilité dont il faut tenir compte dans le choix de son infrastructure de contenu. L’une d’entre elles est la scalabilité horizontale, autrement dit la possibilité d’ajouter des serveurs afin de répondre à l’activité croissante de l’entreprise.

La scalabilité pour remédier à l’augmentation de produits, d’applications et de canaux

Au fil du développement d’une société, le nombre de contenus réalisés, de produits proposés et applications utilisés augmente naturellement. Au lieu d’adopter une nouvelle plateforme pour gérer de manière plus fluide chaque élément, certaines sociétés cumulent les solutions de gestion de contenu (CMS) pour servir différents canaux et produits.

Pourtant, cette stratégie n’est pas la plus efficace. Trop nombreux, les CMS créent des silos de contenu, des opérations redondantes et des cycles de développement ralentis. Devenant trop lourds et fragiles, les développeurs sont constamment pris dans la maintenance de ces multiples systèmes. Un outil digital qui ne tient pas la route impacte donc toute l’activité de l’entreprise.

Pour cette raison, il est plus judicieux d’opter pour une plateforme complète qui répond à plusieurs cas d’utilisation et besoins. Elle doit être dotée de fonctionnalités variées qui permettent aux collaborateurs de gérer facilement leurs projets en cours, les canaux utilisés et les différents produits. De cette façon, elle est adéquate dans chaque cycle de développement d’une entreprise : création d’un nouveau site, introduction d’un projet supplémentaire, mise en place d’un nouveau produit… En vous procurant ce livre blanc, vous découvrirez en détail les éléments à prendre lors du choix de votre solution.

Il faut par exemple s’assurer qu’elle soit bien appropriée au secteur d’activité de son entreprise, plutôt que d’adapter son activité à une interface ou une plateforme rigide. De cette façon, il est possible de créer des workflows de développement plus efficaces. Sur le long terme, cela se traduit par une livraison rapide de nouveaux produits et une simplicité à créer des expériences inédites.

En téléchargeant ce guide, vous pourrez prendre connaissance des six autres dimensions de la scalabilité à prendre en compte lors du choix de votre infrastructure technologique. Il est un point d’appui essentiel pour connaître les best practices et les erreurs à éviter. Pour obtenir tous les conseils des experts de Kaliop et Contentful, n’oubliez pas de télécharger le livre blanc complet !