Le lancement d’une marque ou d’une application est toujours un moment décisif. Il faut établir une stratégie efficace, identifier les leviers les plus performants et continuellement adapter son plan d’action. Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, organise une conférence en présentiel pour vous aider dans leur lancement et leur développement. Elle se tiendra le 14 avril 2022 à 8h30 au Bristol, dans le 9ème arrondissement de Paris.

Retour sur le use case de Bimpli (Groupe BPCE)

Durant cet événement, les intervenants se concentreront sur le cas de Bimpli, une application du groupe BPCE. Il s’agit d’un life assistant qui permet aux collaborateurs de retrouver tous leurs avantages salariaux à un seul et même endroit : titres-restaurants, services CSE et bons plans, chèques-cadeaux ainsi qu’un service de cagnotte en ligne.

Comme pour tout nouveau produit, le défi était de développer la notoriété et la visibilité de Bimpli (ex Apetiz), et d’inscrire son image dans l’air du temps. Il convenait également de fidéliser et de rassurer les clients existants. C'est pour accompagner le groupe BPCE sur ces enjeux qu'Ad4Screen a soutenu les équipes dans le lancement de cette application. Durant cet événement, Stéphanie Giraud-Audine, Directrice générale adjointe chez Bimpli et Philippe Leclercq, CEO chez Ad4Screen, reviendront sur la stratégie adoptée pour répondre à ces défis.

Ils dévoileront notamment comment ils sont parvenus à booster le développement de Bimpli grâce au growth hacking. Concrètement, il s’agit d’un ensemble de techniques marketing utilisées par une entreprise pour atteindre une croissance exponentielle. L’objectif principal est d’acquérir du trafic, de générer des conversions et ainsi des revenus. Pour cela, l’enjeu est de créer des expériences utilisateurs optimales et de constamment évaluer l’efficacité des actions mises en place via l’A/B testing. De cette façon, il est possible de les ajuster et d’identifier les plus performantes.

Une stratégie doit être construite à l’aide de plusieurs leviers. Chacun d’entre eux doit permettre de répondre efficacement aux enjeux de la marque. Il est possible d’utiliser les réseaux sociaux, les panneaux digitaux, la télévision… Durant cette conférence, Stéphanie Giraud-Audine et Philippe Leclercq dévoileront les leviers choisis pour Bimpli. Ils donneront les performances de chacun d’entre eux, dont le taux d’impression et le coût par clic (CPC). Ils expliqueront comment chaque élément a contribué à la réussite de leur campagne publicitaire ainsi qu'au lancement réussi de l’application.

Enfin, les deux intervenants reviendront sur les résultats de la stratégie mise en place. Ils aborderont également les prochaines étapes qui attendent la marque, comme l’essai d’approches plus créatives sur des leviers ciblés. En vous appuyant sur le use case de Bimpli, vous pourrez à votre tour comprendre comment améliorer la notoriété de votre entreprise ou application. Pour ne manquer aucun conseil des experts, n’oubliez pas de vous inscrire à cette conférence !