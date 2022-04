Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont des outils incontournables d’une bonne stratégie marketing. Bien utilisés, ils permettent de gagner en visibilité, accroître ses ventes et augmenter son trafic entrant. Pour atteindre ces objectifs grâce aux plateformes sociales, il est primordial de réaliser des campagnes social media. Certains outils comme Adscook permettent de faciliter le processus. Il permet de créer, gérer et optimiser des campagnes sur Facebook et Instagram en quelques clics.

Concevoir plus facilement ses campagnes publicitaires

Dans un premier temps, il est nécessaire de connecter son compte Facebook Ads à la plateforme. Pour commencer à créer une campagne, il suffit de cliquer sur « New Campaign » dans le menu à gauche. De la même manière que sur le gestionnaire publicitaire de Facebook, il faut indiquer un budget. Il est ensuite requis de renseigner les caractéristiques de son audience tel que son emplacement géographique, l’âge moyen, le genre et la langue parlée. L’outil réalise une estimation du reach. Pour se faciliter la tâche, il est possible de sauvegarder des groupes d’audience ou de les copier-coller d’une campagne à une autre. Cela évite de ressaisir toutes les informations à chaque fois.

Dans la même catégorie Criteo et Inria explorent la transparence des IA publicitaires

L’étape suivante consiste à réaliser le design de sa campagne. Il est possible de télécharger des médias issus de son ordinateur ou de Google Drive, comme des vidéos ou des images. Ils sont alors enregistrés sur la plateforme, permettant de créer au fur et à mesure une bibliothèque de ressources. Il faut choisir le format de son contenu, par exemple en publication simple ou en carrousel, ainsi qu’une description. Une fois la campagne prête, il suffit de cliquer sur « Publish ».

Depuis le dashboard, l’utilisateur peut suivre les retombées de ses actions grâce à de nombreux KPIs. On retrouve notamment le coût pour mille (CPM), c’est-à-dire le prix à payer pour que l’annonceur voit sa publicité affichée mille fois, le nombre de clics et le coût total de sa campagne. Chaque métrique est visible dans un graphique clair et dans une représentation visuelle de l’entonnoir de vente. Grâce à ces données, il est possible d’adapter sa stratégie marketing et de prendre des décisions intelligentes.

À noter que Adscook est également dotée d’une fonctionnalité de marketing automation. En fonction des résultats de la campagne, il est possible de relancer le contenu ou de mettre en pause certaines actions. Par exemple, l’annonceur peut ordonner à l’outil d’augmenter automatiquement le budget si la campagne dépasse les objectifs de vente.

La marketplace AppSumo propose Adscook au prix de 79 dollars à vie au lieu de 1068 dollars. Cette offre comprend toutes les fonctionnalités, dont une option d’A/B testing. Toutefois, les dépenses publicitaires mensuelles ne doivent pas dépasser 15 000 dollars. Dans le cas où l’on souhaiterait réaliser des campagnes plus importantes, deux autres licences sont proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.