À l’occasion de son événement Salesforce World Tour Paris, la société spécialisée dans les CRM a annoncé un investissement de 3,5 milliards de dollars (3,1 milliards d’euros) dans l’Hexagone. Réparti sur 5 ans, il doit lui permettre de « soutenir sa phase de croissance ».

Le plan de Salesforce 55% plus important

En sortant à nouveau le carnet de chèque, Salesforce poursuit finalement son programme de développement en France. Quatre ans auparavant, un financement d’un peu moins de 2 milliards d’euros était dévoilé, répondant aux mêmes objectifs qu’aujourd’hui : développer son data center ouvert en 2016, embaucher de nouveaux collaborateurs.

Il s’agit d’une « hausse significative des efforts d’investissement dans le pays, par rapport à la période précédente », développe Emilie Sidiqian, directrice générale de Salesforce France. À juste titre, puisque la plateforme augmentera ses dépenses dans l’Hexagone de 55%.

Dans les opérations à mener, pas de surprises ni de nouveautés. Les succursales de Paris, Nantes, Grenoble et Lyon seront renforcées par de nouvelles arrivées. C’est logiquement le bureau de Paris qui verra le plus sa surface augmenter au cours des prochaines années. En effet, le centre de données de Salesforce y est installé, et devrait à nouveau s’étendre.

Lors de sa conférence, la maison mère de Tableau et Slack a annoncé l’arrivée de son offre Hyperforce en France. Elle permet aux entreprises de décider de l’endroit où elles exécutent ses applications. Cela donne notamment l'opportunité aux DSI de s’assurer de leur bonne conformité vis-à-vis du RGPD ainsi que de la protection des données.

Ce développement fait écho au lancement de l’Hyperforce EU Operating Zone l’année dernière. Elle doit permettre aux clients européens de Salesforce d’héberger et traiter leurs données sur le sol européen. Par cela, le géant du CRM anticipe des réglementations plus intenses en Europe, à travers les arrivées du DMA et du DSA, de même qu’un successeur au Privacy Shield.

La répartition de ces 3 milliards d’euros n’a pas été révélée.