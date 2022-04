En ligne, la plupart des entreprises mettent à disposition des utilisateurs un onglet abordant la sécurité de leur site. On y retrouve par exemple des informations concernant la sécurité des données. Toutefois, ces pages manquent parfois de transparence ou de clarté. Pour éviter cela, Serhat Can a créé Security Page.

S’inspirer des pages des grandes entreprises

Avant de créer ses landing pages de sécurité, il est judicieux de jeter un œil à celle des grandes entreprises. De cette façon, on peut s’inspirer de certains éléments et identifier les choses à faire ou ne pas faire. Sur le site de Security Page, il existe un onglet regroupant les pages de sécurité d’Atlassian, Figma, Shopify, Slack, Snyk ou encore Zoom. En cliquant sur l’une d’entre elles, on obtient une analyse de leurs contenus, les mots-clés, la structure et une liste des bons éléments utilisés. Sont aussi répertoriées les choses manquantes comme l’authentification unique (SSO). Dans chaque cas, on a également le droit à un aperçu du design dont il est possible de s’inspirer.

Dans un second onglet, on retrouve une liste des meilleures pratiques pour construire correctement ses pages de sécurité. Pour y parvenir, une dizaine d’étapes sont à suivre. Security Page recommande notamment de permettre à chacun de signaler une vulnérabilité, et surtout d’en informer les utilisateurs. Il est par ailleurs essentiel de mettre en évidence les certifications de sécurité et la protection des données. Cela permet de rassurer les internautes lors de leur navigation sur un site web. Instaurer une relation de confiance est un facteur décisif pour augmenter son taux de conversion.

Il recommande aussi de mettre en avant les mesures de sécurité adoptées en interne. Il s’agit des précautions prises contre les failles de sécurité et les violations de données. Security Page fournit des cas concrets. Par exemple, l’entreprise Notion propose régulièrement des formations à ses collaborateurs sur le sujet. De son côté, Snyk mise sur plusieurs choses, dont la protection des e-mails.

En l’échange de quelques informations, il est possible de télécharger la checklist pour, à son tour, créer une landing page de sécurité complète.