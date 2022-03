Au travail, bien organiser ses journées peut être difficile. De nombreux projets s’accumulent, les réunions s’enchaînent et des tâches imprévues allongent la liste. L’organisation est alors de rigueur pour rester productif et efficace. Pour cela, il existe plusieurs applications, dont Hints. Elle permet d’avoir toutes les informations essentielles au même endroit, et de gagner un temps précieux au quotidien.

Améliorer son efficacité

Hints est une application totalement gratuite. Elle est disponible sur iPhone et sur Mac. Pour commencer à l’utiliser, il faut avant tout se connecter avec un compte Google ou Apple. L’utilisateur découvre ensuite une interface ergonomique et épurée. Dans un premier temps, il est recommandé d’importer les notes de son appareil. Sur chacune d’entre elles, il est possible d’ajouter des tags, par exemple « projet mois d’avril », « marketing » ou encore le nom d’un client. De cette façon, il suffit de cliquer sur le tag en question pour accéder à toutes les notes en rapport avec celui-ci. Cela permet d’avoir une vue d’ensemble.

Sur chaque note, il est possible de créer des bullet points, d’importer des images, d’ajouter des vidéos et de joindre des documents. Tous les éléments importants sont ainsi réunis à un seul et même endroit et sont à portée de main.

Pour mieux s’organiser au quotidien, l’outil propose également de créer des to-do lists. Pour s’assurer de ne vraiment rien oublier, il est recommandé d’activer les rappels. Ils peuvent être envoyés automatiquement par SMS, par message Telegram ou WhatsApp. L’utilisateur s’assure de réaliser toutes ses tâches quoiqu’il arrive, et de ne manquer aucune réunion. Une fois celle-ci passée, il est même possible de convertir l’enregistrement du rendez-vous en texte. Cela peut être utile pour réaliser des interviews écrites ou des comptes-rendus.

Sur l’application mobile, l’onglet « Flows » permet de retrouver chaque élément en un clic. Ils sont séparés sous forme de blocs : un pour les rappels, un autre pour les images, un autre pour un tag… L’objectif de Hints est de permettre à chacun d’y voir plus clair dans ses tâches quotidiennes, ses notes et ses idées. Pour compléter les fonctionnalités déjà existantes, les créateurs prévoient d’intégrer une dimension collaborative.