Le trafic Internet s’est effondré en Ukraine dans la matinée du 28 mars. Ukrtelecom, l’un des plus importants Fournisseurs d’accès Internet (FAI) a expliqué être victime d’une cyberattaque massive, dont l’origine russe fait peu de doute. Le service a été progressivement rétabli.

NetBlocks, spécialiste dans l’observation des pertes de connectivités dans le monde, a été l’un des premiers à signaler les « perturbations majeures de l’Internet » en Ukraine. Alp Toker, directeur de l’organisation, a confié à Forbes que « la perte progressive de connectivité indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une coupure de courant ou de câble ».

⚠️ Confirmed: A major internet disruption has been registered across #Ukraine on national provider #Ukrtelecom ; real-time network data show connectivity collapsing to 13% of pre-war levels; the provider reports issues assigning new sessions

Plus tard dans la journée, le Service spécial de protection des communications et de l’information de l’Ukraine (SSSCIP) a confirmé sur les réseaux sociaux, « Aujourd'hui, l'ennemi a lancé une puissante cyberattaque contre l’infrastructure informatique de Ukrtelecom ».

Today, the enemy launched a powerful cyberattack against #Ukrtelecom ’s IT-infrastructure. According to Yurii Shchyhol, the Chairman of the @dsszzi, at the moment massive cyberattack against #Ukrtelecom is neutralized. Resuming services is under way. #Ukraine #CyberAttack #war

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 28, 2022