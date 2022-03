Avis EFC Formation : Focus sur les formations proposées

Fondé en 1945, EFC Formation est un établissement d’enseignement privé spécialisé dans la formation à distance. L’EFC Formation permet aux inscrits d’apprendre un métier, mais aussi de préparer un diplôme d’État dans plusieurs secteurs d’activité qui recrutent. Découvrez les avis EFC Formation, et intégrez une formation à distance en comptabilité, en RH, en immobilier, en droit ou encore en gestion.

Les formations en comptabilité

La formation en comptabilité figure parmi les formations recevant les meilleurs avis EFC Formation. L’établissement d’enseignement privé propose un grand choix de formations en comptabilité générale et en gestion comptable et financière. Proposées à distance, les formations en comptabilité permettent d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour intégrer le monde du travail en toute quiétude. Entreprenez une formation professionnelle de Secrétaire Comptable, de Comptable et de Responsable Comptable. L’établissement d’enseignement privé propose également une formation certifiante de Comptable Assistant ainsi que des préparations aux diplômes d’État (BTS Comptabilité et Gestion et au Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)).

Les formations en ressources humaines

Vous souhaitez étudier les processus de recrutement, le fonctionnement des contrats de travail, la gestion de paie et l’animation des relations sociales en entreprise ? Les formations en paie et RH de l’EFC Formation permettent d’apprendre à distance, à son rythme. Choisir EFC Formation pour faire l’une de ces formations à distance permet de suivre des cours conçus par des experts de ces secteurs d’activité, et ainsi de bénéficier des meilleurs outils pour réussir professionnellement.

L’EFC Formation permet d’entreprendre une formation qualifiante (Gestionnaire de Paie et Assistant.e RH) ainsi qu’une formation certifiante de Gestionnaire RH.

Les formations en immobilier

L’immobilier est un secteur d’activité qui séduit de plus en plus de professionnels à la recherche d’une carrière stimulante et enrichissante. Si cet univers vous intéresse, entreprenez une formation en immobilier auprès d’EFC Formation, élu meilleur institut de formation à distance. L’établissement d’enseignement privé propose une formation permettant de préparer et de passer un BTS Professions Immobilières à votre rythme.

Le BTS Professions Immobilières est un diplôme d’État de niveau BAC+2 qui forme les apprenants à la transaction immobilière et la gestion des biens locatifs ou de copropriétés. BTS en poche, le diplômé sera en mesure de se constituer un portefeuille clients, d’analyser le marché, d’évaluer et de promouvoir des biens, de vendre tout type de biens, qu’il s’agisse d’une habitation, d’un fonds de commerce ou encore d’un bien immobilier d’entreprise, et de rédiger les principaux contrats liés à la vente et à la location.

Le BTS Professions Immobilières permet de poursuivre ses études, notamment vers un DEES Immobilier ou gestion de Patrimoine Assurance Banque, ou d’intégrer directement le marché du travail.

Les formations en droit

Portées par les nombreux avis EFC Formation positifs à leur égard, les formations en droit proposées par l’organisme de formation permettent de gagner en compétence, ou de se lancer dans un nouveau secteur d’activité. Que vous souhaitiez embrasser une carrière dans le droit des affaires, le droit fiscal, ou comme secrétaire juridique en entreprise ou en cabinet, les formations en droit sont les plus à même de vous donner les clés pour réussir professionnellement. L’établissement d’enseignement privé propose également une option juridique permettant d’augmenter ses notions en droit, notamment en droit des affaires, en droit du consommateur ou encore en droit social.

Les formations en gestion

Étudier la gestion permet d’obtenir des compétences ô combien valorisées sur le marché du travail. Les formations en gestion de l’EFC Formation permettent d’apprendre un métier, tel qu’assistant de direction, gestionnaire administratif, ou encore des compétences solides en contrôle de gestion ou analyse financière.

L’EFC Formation propose également une formation en création d’entreprise ayant pour but d’aborder toutes les connaissances nécessaires à la création et à la gestion d’une entreprise. À la fin de la formation, l’apprenant a la capacité d’établir un business plan, de définir une stratégie d’entreprise, de solliciter les différentes solutions de financement, de choisir les bons statuts juridiques et de pérenniser et développer une entreprise. La possibilité d’entreprendre un stage conventionné durant la formation de création d’entreprise figure parmi les principaux avantages de cette formation en gestion. Grâce au stage, l’apprenant met en pratique les notions apprises en cours et acquiert de nouvelles compétences sur le terrain. Le stage permet également de nouer des relations professionnelles, un atout de taille pour faire évoluer sa carrière.

Pourquoi choisir une formation à distance ?

Quelle que soit la formation que vous souhaitiez entreprendre, l’EFC Formation permet d’étudier à son rythme, en toute autonomie. Apprendre à distance est un avantage pour beaucoup d’inscrits. En effet, l’apprentissage à distance permet d’organiser au mieux son emploi du temps, et de trouver un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les formations EFC Formation possèdent également l’avantage de mettre à la disposition des apprenants tous les outils nécessaires pour étudier dans les meilleures conditions. Pratiques et intuitifs, ils permettent aux apprenants de faciliter leur apprentissage. Les outils mis à la disposition des apprenants favorisent la réussite de la formation en gestion, en droit, en RH, en immobilier ou en comptabilité que l’inscrit entreprend. Chacune des formations est composée de supports de cours papier, disponibles en version numérique. Des modules de formation e-learning ludiques sont également proposés afin de compléter les cours traditionnels et de faciliter l’assimilation des apprenants.

Grâce à la réalisation d’exercices sous la forme de cas pratiques, l’inscrit teste et consolide ses connaissances dans le but d’être parfaitement prêt au moment des examens. Tous ces outils en ligne sont indispensables à la réussite des apprenants. Chacun d’entre eux bénéficie d’un espace en ligne afin de discuter facilement et rapidement avec un professeur si besoin.

Avec EFC Formation, entreprenez une formation en gestion, en droit, en immobilier, en ressources humaines ou en comptabilité et boostez votre carrière en acquérant de nouvelles compétences pour réussir votre reconversion professionnelle.