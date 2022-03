Sur GitHub, GitLab ou encore BitBucket, il n’est pas rare que les développeurs partagent des bouts de code permettant de créer un site ou une plateforme. Certaines réalisent aussi des tutoriels de codage sous forme de vidéos YouTube ou de présentations. Pour cela, les utilisateurs réalisent simplement une capture d’écran de leurs lignes de code. Toutefois, il existe des outils permettant d’obtenir un rendu plus esthétique et professionnel, comme kod.so. Il offre de nombreuses fonctionnalités pour transformer ses screenshots de codage en contenu attrayant.

Personnaliser ses images de code

kod.so est un site accessible gratuitement. Dans un premier temps, il faut copier-coller ses lignes de code dans la partie prévue à cet effet, à gauche. Chaque bout de code apparaît simultanément sur la capture d’écran visible en bas, tout comme les autres modifications effectuées. Il est possible de personnaliser entièrement le rendu, à commencer par le fond de l’image. L’outil propose vingt-trois backgrounds différents : uni, dégradé, avec motif, avec effet… Les possibilités sont diverses. Néanmoins, on peut toujours opter pour une image sans fond.

Il faut ensuite choisir un thème, qui modifie les couleurs de son codage, le langage de programmation (JavaScript, Apache, CSS, HTML, AppleScript…), un titre et la police d’écriture. Sept différentes sont proposées. Une fois que l’on a modifié ces éléments, on peut transformer la taille de la police, changer l’alignement et même flouter les lignes de code de son choix.

Du côté du rendu, le code apparaît dans une petite fenêtre, similaire à celle que l’on trouve sur les Mac. On a le choix d’y ajouter une ombre, de définir l’opacité, de changer la couleur des boutons… Autant d’éléments qui permettent de personnaliser complètement sa documentation en seulement quelques minutes.

Une fois les modifications nécessaires effectuées, un watermark « kod.so » apparaît automatiquement en bas à droite. Il est toujours possible de le supprimer ou de le remplacer. La capture d'écran peut alors copier-coller, télécharger sur son ordinateur. kod.so propose aussi de l’obtenir sous forme d’URL. Il est ensuite possible de l’utiliser sur différents sites ou supports, notamment dans le cadre d’un tutoriel.