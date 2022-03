Le 23 mars 2022, dans le cadre de la Game Developer's Conference, la division AWS Game Tech a présenté son nouveau service cloud. Baptisé « AWS for Games », ce service propose de nombreuses fonctionnalités, et dédiées au développement de jeux vidéo pour aider les développeurs à concevoir des jeux toujours plus réalistes.

Quelles sont les fonctionnalités principales d'AWS For Games ?

Amazon Web Services (AWS) est une branche du géant de l’e-commerce Amazon spécialisée dans les produits et services liés au cloud computing, un marché en pleine expansion. AWS Game Tech, une des divisions s'intéressant principalement aux jeux vidéo et son développement, a présenté sa nouvelle création supportée par le cloud. Celle-ci s'articule autour de six fonctionnalités principales :

Amazon Nimble Studio : ce studio virtuel permettra aux développeurs des studios de créations de produire des effets visuels et des animations de qualité, et ce, entièrement dans le cloud.

Postes de travail alimentés par processeurs graphiques (GPU) : il sera possible de configurer des postes de travail permettant à l'ensemble des membres de la chaîne de conception de jeux vidéo de travailler sur plusieurs fichiers à la fois dans le cloud. Ce nouveau service s'appuie sur l'ensemble de l'infrastructure mondiale d'AWS présent dans 26 régions du monde.

Mise en place de versions d'essai pour tester les jeux plus rapidement : Grâce aux solutions de plusieurs partenaires d'AWS (JFrog, Nasuni et Incredibuild), il sera possible de créer et tester des versions primitives d'un jeu en cours de développement grâce à des pipelines d'analyses.

Créations de mondes en 3D : la solution Open 3D Engine pourra être utilisée par les concepteurs de jeux vidéo pour créer d'immenses mondes ouverts riches en graphismes et où les joueurs du monde entier pourront interagir entre eux.

Live Operations : cette solution permettra aux développeurs de déployer de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience du joueur sans dégrader son expérience de jeu pendant la mise à jour.

Présence d'un assistant : plusieurs partenaires d'AWS fourniront une assistance aux développeurs afin de les accompagner au mieux, peu importe leur localisation ou la taille du projet qu'ils souhaitent mettre en place.

AWS for Games s'appuie sur le cloud mais également sur d'autres technologies

Outre ces six fonctionnalités principales s'appuyant principalement sur le cloud, AWS for Games s'appuie sur d'autres technologies comme l'intelligence artificielle, et plus précisément le machine learning pour améliorer l'expérience des joueurs.

Le nouveau service proposé par Amazon met en avant la solution Cohort Modeler qui permet aux développeurs de jeux en ligne d'identifier les joueurs malveillants, en détectant leurs comportements et leurs interactions. Cette fonctionnalité pourrait notamment être utile dans le cadre du développement du métavers.

Afin de garantir un maximum de sécurité, il sera possible, grâce à AWS for Games, de mettre en place plusieurs mesures pour lutter contre les attaques DDoS, fréquentes dans le monde du jeu vidéo en ligne. Ces mesures pourront aussi améliorer la protection des données personnelles.

Les acteurs de cloud computing exploitent de plus en plus le marché du jeu vidéo. Plusieurs entreprises ont déjà lancé leurs services de cloud gaming comme Google avec Stadia, Nvidia avec GeForce Now, et Microsoft avec Xbox Cloud Gaming. Ce dernier a également lancé Azure Game Developpement, permettant également aux développeurs de créer des jeux dans le cloud.