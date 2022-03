Avec le « Placement Sponsorisé », Cision s’associe à Nativo pour proposer une nouvelle offre pour les marques qui ont besoin de communiquer sur des médias influents, cohérents avec leur(s) cible(s). Cette nouvelle publicité digitale combinée à un article sponsorisé permet aux annonceurs de garantir la visibilité de leurs communiqués de presse, tribunes, annonces de produits, études ou tout autre message. Un dispositif qui offre aux professionnels du marketing, de la communication et des RP un nouveau moyen de diffuser leur message et d’augmenter l’impact de leurs contenus de marque.

Voici comment fonctionne ce nouveau dispositif : à partir du communiqué de presse et des éléments visuels de ses clients, Cision va créer une publicité qui redirigera vers un article sponsorisé qui apparaîtront tous deux en natif sur les médias sélectionnés. Comme l’explique Cision, le « Placement Sponsorisé » permet au contenu de la marque de s'intégrer au contenu éditorial du média en ligne afin d’augmenter son impact.

Vous l’aurez compris, contrairement aux bannières publicitaires, les contenus natifs s’intègrent mieux au fil d'actualité du média. Votre contenu de marque sera forcément mieux perçu par l’audience visée. C’est tout l’intérêt du « Placement Sponsorisé ». Dans le cadre de cette offre, Cision propose des packs sur des médias nationaux ou alors sur des médias sectoriels. Parmi les secteurs proposés, on retrouve :

La tech

Le business

Le divertissement

Le retail

Le tourisme

La santé et le fitness

Parmi les médias les plus connus aux États-Unis, Cision propose de positionner les contenus des marques sur Time, US. News, Reader’s Digest, Life & Style, The Healthy, Patient, Saveur, PC Gamer, Tech Advisoir, Fodor’s Travel et bien d’autres.





Une variation jusqu’à 5 titres différents pour le contenu

Un A/B test intelligent sur les titres pour déterminer lequel convertit le mieux

Un ciblage d’audience par persona et localisation géographique

Un rapport de campagne sur mesure avec des KPIs de performance

Évidemment, la campagne peut-être intégralement personnalisée avec plusieurs options. On retrouve notamment ces possibilités :

Ce dispositif n’est pour le moment disponible que dans des médias online aux États-Unis. Rassurez-vous, cette solution Cision devrait rapidement être disponible pour le marché français.