Grâce aux réseaux sociaux, les consommateurs ont plus de pouvoir que jamais en ligne. En quelques clics, ils en apprennent davantage sur l’identité d’une marque et sur ses valeurs, se renseignent facilement sur leurs articles et accèdent aux avis des clients exprimés en commentaires, posts ou stories. Selon Le Concept Marketing, en 2021, 45 % des internautes mondiaux se tournaient vers les plateformes sociales pour rechercher un produit ou un service qu’ils comptent acheter. Les marques doivent donc maîtriser les rouages des réseaux sociaux pour présenter leurs informations de façon attractive et claire. Le défi est double, car il faut qu’elles s’adaptent aux besoins et envies changeants des internautes. Pour cette raison, les entreprises doivent constamment avoir à l'œil les tendances à venir. Dans un tout nouveau rapport, Native, l’agence dont une des expertises majeures repose sur les réseaux sociaux, en dévoile trois, et explique comment tirer profit de ces grandes dynamiques social media en 2022.

Un besoin d’authenticité

Les jeunes générations manient parfaitement les codes des réseaux sociaux. Elles reconnaissent facilement les campagnes de marketing d’influence ou les publicités peu naturelles. Mettre en scène des produits ne suffit alors plus. Il est primordial de mettre au point une publicité qui véhicule ses engagements. Du côté des marques comme des influenceurs, l’objectif est d’être authentique. Il ne s’agit plus de s’adresser à une audience, mais à une communauté qui adhère aux mêmes valeurs et aux émotions transmises.

Dans son rapport, Native dévoile le case study d’Aymansbook, une tiktokeuse américaine qui publie des vidéos dans lesquelles elle exprime son ressenti avant et après la lecture d’un livre. Ce concept, qui a été repris par de nombreux créateurs de contenus, a fini par influencer le monde littéraire : suite à la vidéo d’Aymansbook sur Le Chant d’Achille, les ventes du livre ont été multipliées par neuf. Cela témoigne de l’impact de l’émotion sur un produit. En téléchargeant ce rapport, vous découvrirez comment TikTok permet de créer de la publicité authentique qui parle réellement aux consommateurs.

La croissance du Social Shopping

Depuis le début de la crise sanitaire, de multiples outils de vente voient le jour sur les réseaux sociaux. Instagram a par exemple introduit des fonctionnalités de shopping qui permettent à ses utilisateurs d’acheter des produits sans jamais quitter l’application. TikTok et Pinterest se sont associés à Shopify et ses 1,75 million de marchands. Cela implique qu’il sera bientôt possible de lancer des mini-boutiques en y incluant des liens directement dans des vidéos. Face à ces nombreuses possibilités, les plateformes sociales font désormais partie intégrante du parcours d’achat de 47 % des Millenials, révèle le livre blanc de Native.

Pour les commerçants, les réseaux sociaux apparaissent comme un nouveau canal de vente simple à activer, qui s’insère naturellement au cœur de la vie sociale des consommateurs. Le social shopping devient la nouvelle pièce centrale du marketing en ligne : les marques peuvent offrir des expériences d’achat sans couture, enrichie et surtout personnalisée. Grâce au ciblage très précis des algorithmes des plateformes, elles ont la possibilité de proposer des services et produits selon des profils et des centres d’intérêt.

En parallèle, une autre pratique s’est largement développée durant la crise sanitaire : le live shopping. Parfois considéré comme le télé-achat 2.0, il permet de transposer l’expérience magasin dans le monde digital. Ces contenus séduisent les internautes, car ils mêlent divertissement, avec un influenceur plus spontané et naturel, et un sentiment d’urgence via des offres exclusives. Native révèle que la marque de produits de beauté Clarins, qui utilise le live shopping principalement aux États-Unis et au Canada, a enregistré un taux de conversion allant jusqu’à 30 %. En vous procurant ce rapport, vous découvrirez également le case study de Lacoste et des conseils pour utiliser la réalité virtuelle dans votre stratégie social media.

Dans une dernière partie, Native aborde la tendance de l'audio et de la musique sur les réseaux sociaux.