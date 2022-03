Selon le dernier baromètre de l’Agence de la transition écologique (Ademe), l’environnement est la seconde préoccupation des Français. Dans un contexte où la protection environnementale est devenue primordiale, les sociétés sont aussi concernées.

Pour les grandes comme les petites et moyennes entreprises, il ne s’agit pas seulement de revoir leur démarche RSE, mais de complètement changer de paradigme. Pour ajouter leur pierre à l’édifice, elles multiplient les initiatives afin d’allier projet entrepreneurial et contributions écologiques positives.

Une approche écologique

Pour entreprendre une démarche écologique, les entreprises adoptent des approches différentes. Énergies renouvelables, recyclage, neutralisation de son empreinte carbone… Les possibilités sont multiples. Elles répondent toutes au même objectif : mettre en place une économie et un fonctionnement plus respectueux de l’environnement et des écosystèmes. Le but est de trouver la solution adaptée.

Certaines entreprises se tournent vers un tout autre concept : l’agroforesterie. Concrètement, il s’agit d’un mode d’exploitation qui consiste à associer les arbres à d’autres cultures d’élevage. Cette pratique est favorisée par de multiples acteurs, car elle permet d’utiliser d’une façon plus efficace les ressources et de participer à la création développement d’un micro-climat favorable à l’augmentation des rendements. Selon une récente étude menée par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’agroforesterie occuperait aujourd’hui 15,4 mille hectares en Europe.

Face aux divers avantages que représente cette approche, certaines entreprises ont décidé de construire leurs services sur ce type de modèle. C’est notamment le cas de Treedom. Depuis 2010, la société propose aux particuliers et aux organisations de participer au reboisement de pays du Sud depuis chez eux. Les arbres sont plantés par des communautés locales de 17 pays en Asie, Afrique et Amérique latine.

Pour la société, le but est non seulement de créer un lien entre les individus et la planète, mais également de permettre à chacun de participer à la lutte contre le changement climatique et de soutenir les habitants des pays du Sud. Depuis sa création, Treedom a permis de planter trois millions d’arbres.

Ce modèle d’entreprise sociale lui a valu de rejoindre les Certified B Corporations en 2014. Il s’agit d’un réseau de sociétés qui se démarquent par leurs importantes performances et contributions sociales et environnementales.

Planter des arbres grâce à son entreprise

Il convient donc de dire que Treedom réussit à concilier business et écologie. Afin d’aider les entreprises à entreprendre à leur tour une démarche plus respectueuse de l’environnement, la plateforme leur propose de contribuer à l’un de ses projets d’agroforesterie de différentes manières.

En ligne, chaque société dispose d’une forêt. Elle y retrouve le nombre d’arbres plantés, leur typologie et leur géolocalisation. Chaque page d’arbre porte le logo et le message de l'entreprise à l'origine de la forêt. Il est possible d’obtenir sa photo et ses coordonnées afin de suivre son développement dans « le Journal de l’Arbre ». De cette façon, une organisation peut agir pour la biodiversité en quelques clics. Dans une démarche interne, les ressources humaines peuvent proposer aux collaborateurs de contribuer à un projet commun, engagé et pérenne.

Une entreprise peut également proposer cette initiative à ses clients pour promouvoir un produit éco-conçu ou un usage plus responsable de ses matières premières, comme l’a fait Petit Bateau. En janvier 2020, la marque a lancé un kit de naissance exclusif en coton bio. Celui-ci comprenait la plantation d’un arbre dans le cadre des projets agroforestiers de Treedom. Il était possible d’associer le nom d’un enfant à l’arbre de son choix.

L’entrepreneuriat vert vise à répondre aux problématiques environnementales et sociales majeures. Les concepts comme celui de Treedom permettent aux organisations d’entreprendre facilement une démarche d’entrepreneuriat vert tout en développant un lien et un sentiment de communauté durable avec les personnes qui comptent pour elles. Son initiative a déjà été reconnue par plusieurs prix, dont l’United Nations Best Small Business Competition, qui met à l’honneur les PME qui transforment les systèmes alimentaires en vue d’un avenir meilleur.

À votre tour, il est possible de prendre part à un projet écologique en plantant un arbre ou une forêt depuis la plateforme de Treedom. En ce moment, Siècle Digital vous fait bénéficier d’une réduction de 15 % sur la première plantation avec le code SIECLE15, valable une seule fois par utilisateur.