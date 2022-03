La santé mentale est un ingrédient fondamental de notre bien-être. Malheureusement, ce sujet, lorsqu’il n’est pas complètement ignoré, est fréquemment sous-estimé. Il est à noter toutefois que cette problématique gagne en importance dans la sphère publique, les statistiques montrant qu’un nombre record de personnes seraient sujets à du stress, de l’anxiété ou de la dépression.

Les deux dernières années n’ont été simples pour personne, et il est clair que nous avons tous eu notre lot de soucis à gérer dans ce contexte. L’incertitude constante et la capacité d’adaptation exigée de chacun d’entre nous ont exercé une forte pression sur notre équilibre psychologique.

Dans la même catégorie Après une semaine d’arrêt, les usines de Shenzhen reprennent du service

Dashlane a toujours placé le bien-être au cœur de ses préoccupations et de l’attention portée à ses équipes. Cependant, nous avons décidé qu’il était temps de franchir encore un palier : en juillet dernier, nous nous sommes joints à Spring Health pour proposer gratuitement des sessions de thérapie et de coaching personnel, ainsi que des exercices de bien-être à tous nos salariés et à leurs familles.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles nous donnons la priorité au bien-être et pourquoi vous devriez en faire autant :

Le bien-être crée une culture alliant transparence, diversité et inclusion

Tout au long de l’année, Dashlane organise de nombreuses initiatives autour de la diversité, comme celles autour du Black History Month (mois de l’histoire des Noirs), des marches des fiertés, ou encore de la journée internationale des droits des femmes. Nous veillons à prendre le temps de réfléchir, d’écouter et d’apprendre, afin de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer un espace inclusif où les membres de notre équipe peuvent se sentir eux-mêmes.

Nous voulons également nous assurer d’instaurer une culture où chacun se sentira soutenu et libre d’afficher sa sensibilité. C’est la raison pour laquelle le bien-être psychologique est un thème que nous abordons et prenons au sérieux depuis longtemps.

Ces deux dernières années, nous avons décidé de faire du dernier vendredi du mois de mai un jour férié dédié à la santé mentale chez Dashlane. Cette journée a pour but de donner à chacun le temps de déconnecter, de se concentrer sur son bien-être et, nous l’espérons, de se motiver à en faire une pratique permanente.

Et parce que la transparence et la confiance font partie de nos valeurs, nous avons également fait en sorte de créer un espace réservé à nos équipes souhaitant faire part de leurs expériences en toute sérénité. En mai 2021, à l’occasion du mois de sensibilisation à la santé mentale, nous avons inclus dans un magazine interne des lettres ouvertes écrites par des collaborateurs évoquant leur bien-être psychologique. Même notre PDG J.D. Sherman a offert son propre témoignage lors de notre réunion d’entreprise.

Pour créer un environnement inclusif, nous devons absolument donner à chaque membre de notre communauté une voix. En effet, en plus d’aider à mettre fin aux stigmatisations et aux stéréotypes, les échanges ouverts permettent aux individus de se sentir valorisés et écoutés.

Le modèle hybride et le télétravail ne disparaîtront pas de sitôt

Reconnaissons-le : les dynamiques liées à l'entreprise ont évolué et l’époque où l’on travaillait exclusivement au bureau est révolue. Chez Dashlane, le télétravail n’est pas une pratique particulièrement nouvelle. Nous opérions déjà en mode distribué à travers le monde tout en travaillant ensemble comme une seule entité. La différence aujourd’hui est que nous permettons à nos équipes de choisir l’environnement de travail qui leur convient.

Cependant, le télétravail et le modèle hybride possèdent leurs problématiques. Les environnements professionnels et personnels sont de plus en plus connectés et il est de plus en plus difficile pour les équipes de passer du temps ensemble, à moins d’en convenir à l’avance. Nos managers sont certes à l’écoute de leurs équipes; cependant, il est plus compliqué dans les conditions actuelles de repérer les signes avant-coureurs de fatigue mentale chez nos collaborateurs.

Nous devons donc nous préparer à promouvoir le bien-être émotionnel des membres de notre personnel, et tout faire pour œuvrer pour leur santé mentale à tous les niveaux. Après tout, le capital humain étant notre principal atout, les soutenir n’est pas seulement juste, mais aussi une initiative qui portera ses fruits à long terme.

Être proactif plutôt que réactif

L’expérience et le bien-être des collaborateurs doivent faire partie de nos priorités, et notre partenariat avec Spring Health nous a justement permis d’agir dans ce sens.

Notre objectif était de veiller à ce que ceux qui souhaitent appeler à l’aide ne trouvent aucun obstacle sur leur chemin. Nous voulions qu’ils sachent qu’une solution était à leur disposition, et leur éviter de se demander où trouver du soutien et combien cela allait leur coûter.

Au cours des 6 derniers mois, nous avons été satisfaits d’entendre des Dashlaners nous expliquer qu’ils n’avaient jamais envisagé suivre une thérapie auparavant, mais que l’accessibilité à de tels services les avait motivés à franchir le pas, et que cela leur avait été très utile. Nous avons pris cette initiative, car nous savons que parvenir à un bon équilibre mental est un travail de fond. Nous passons tous par ce genre d’épreuve, et Dashlane est donc fier d’accompagner les membres de son équipe sur ce parcours.