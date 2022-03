Selon une étude réalisée en septembre 2020, chaque Français possède en moyenne douze abonnements. En plus des contrats classiques comme internet ou l’électricité, ils souscrivent à plusieurs abonnements supplémentaires dont le streaming, la salle de sport et les applications payantes. Ils sont de plus en plus nombreux, au point qu’il devient parfois complexe de se souvenir de toutes les souscriptions que l’on paye.

Pour les phobiques de l’administratif ou tout simplement ceux qui souhaitent optimiser leurs finances personnelles, il existe aujourd’hui des services permettant de gérer les abonnements en quelques clics.

C’est la proposition de valeur de Origame !

Cette application créée en 2020 permet de reprendre le contrôle de ses contrats, suivre plus facilement ses dépenses récurrentes et ainsi réaliser des économies. Origame est accessible depuis ordinateur et mobile. L'application est disponible sur les stores Android et prochainement sur l'Apple Store.

Ses services sont proposés gratuitement. Origame se rémunère grâce à des partenariats avec les fournisseurs. Certains d’entre eux leur versent une commission lorsqu’une personne utilise le service de changement de contrat.

Gérer ses abonnements en toute sécurité

Le nombre important d’abonnements rend leur gestion rapidement difficile : il faut se souvenir du prix que l’on paye pour chacun d’entre eux, leurs caractéristiques, leur date de prélèvement… Autant d’éléments qui obligent à se replonger dans de longues démarches administratives si l’on souhaite optimiser ses dépenses et modifier ses souscriptions. Cela transforme rapidement les contrats en source de stress et en charge mentale quotidienne dans la gestion de son budget.

C’est là qu’intervient Origame, qui permet à un utilisateur de piloter simplement ses contrats. Pour cela, il doit ajouter ses abonnements dans l’application. Pour gagner du temps, elle propose toutefois d’identifier toutes ses souscriptions en cours depuis son relevé bancaire. Elle se connecte de manière sécurisée à sa banque grâce à Budget insight, filiale du Crédit Mutuel Arkea, agréé par la Banque de France. Il lui suffit de s’identifier sur l'interface fournie par le protocole d’authentification forte DSP2 de la même façon qu’il s’identifierait sur le site de sa banque. Les identifiants transitent directement vers le connecteur que sa banque a mis à disposition selon la réglementation et ne sont donc pas conservés.

En quelques clics, Origame détecte tous les abonnements de l’utilisateur et lui offre une vue complète de ses dépenses récurrentes grâce à un tableau de bord intuitif et ergonomique. Il accède alors au détail de chacune de ses souscriptions, comme le montant, la date d’échéance, ou encore à la somme globale dépensée en abonnement chaque année. L’application envoie également des notifications en cas de hausse de prix.

Réaliser facilement des économies

Origame va bien plus loin que le simple recensement et pilotage de contrats. Pour chaque souscription, la plateforme estime si le prix payé par l’utilisateur est juste, ou s’il est possible de trouver une offre plus avantageuse. Elle dévoile notamment le montant qui pourrait être économisé à l’aide de :

l’optimisation , pour payer ses abonnements au juste prix. Pour cela, il suffit de consulter le comparateur de prix disponible sur la plateforme pour obtenir des offres personnalisées. En un instant, l’utilisateur peut réaliser des économies et souscrire à un contrat adapté à ses besoins et à son budget. Il faut simplement cliquer sur « J’économise X€/an » ;

, pour payer ses abonnements au juste prix. Pour cela, il suffit de consulter le comparateur de prix disponible sur la plateforme pour obtenir des offres personnalisées. En un instant, l’utilisateur peut réaliser des économies et souscrire à un contrat adapté à ses besoins et à son budget. Il faut simplement cliquer sur « J’économise X€/an » ; la résiliation . Origame permet de se rendre compte des abonnements qui ne sont plus nécessaires. Ils peuvent être résiliés en seulement quelques secondes en appuyant sur le bouton « Je résilie »;

. Origame permet de se rendre compte des abonnements qui ne sont plus nécessaires. Ils peuvent être résiliés en seulement quelques secondes en appuyant sur le bouton « Je résilie »; le partage. Grâce à un partenariat avec Spliiit, Origame propose de partager le prix de son abonnement avec d’autres utilisateurs et de diviser sa facture mensuelle. Il suffit une nouvelle fois de cliquer sur « J’économise X€/an ».

Origame s’occupe ensuite de l’ensemble des démarches administratives, permettant de gagner un temps précieux, de réduire son stress et d’alléger sa facture. En utilisant la plateforme, il est possible d’économiser jusqu’à 600 euros par an et de recevoir des conseils personnalisés quant au choix d’un forfait ou d’une nouvelle assurance habitation.

Origame apparaît comme un allié de taille dans l’optimisation et la gestion de ses dépenses récurrentes. L’application permet de se libérer des démarches administratives et d’être serein financièrement au quotidien sans pour autant y consacrer de nombreuses heures.